Fiorentina a caccia della vittoria. Al Franchi arriva l’Udinese

Si torna allo stadio Artemio Franchi domenica (alle 18) per la sfida tra Fiorentina e Udinese. Beppe Iachini riconfermato in panchina dal presidente Rocco Commisso rimane sotto osservazione. Nonostante il chiarimento con la società si rincorrono voci di un suo possibile esonero nel caso in cui la squadra viola non riuscisse a fare punti contro i friulani e poi nella successiva difficile trasferta a Roma contro i giallorossi. L’ombra di Maurizio Sarri è sempre presente anche se l’allenatore di Figline Valdarno deve ancora liberarsi dalla Juventus.

La Fiorentina con tante incognite

A Iachini, come detto, serve una vittoria, e ripropone il modulo 3-5-2. Davanti a Dragowski saranno confermati Milenkovic, Pezzella e Caceres. Al loro posto anche Lirola e Biraghi sulle fasce. In mezzo la possibile col debutto di Pulgar. In forte dubbio Castrovilli mentre dovrebbero giocare Bonaventura e Amrabat. Davanti incertezza tra Kouame e Vlahovic su chi affiancherà Ribery, Callejon dovrebbe partire di nuovo dalla panchina.

L’Udinese cerca la vittoria bis

Reduce dal successo contro il Parma l’Udinese scende a Firenze senza paure. Il mister Gotti sceglierà solo a poche ora dalla gara di mettere in porta tra Nicolas e Scuffet. Davanti al portiere ci saranno ancora Samir, De Maio e Becao. Sulle fasce confermati Ouwejan e ter Avest. In mezzo solito trio De Paul, Arslan, Pereyra. Davanti Pussetto ha più possibilità di giocare rispetto a Lasagna con Deulofeu in panchina.