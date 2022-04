Fiorentina a Salerno con un centrocampo inedito

Archiviata la sconfitta in semifinale di Coppa Italia con la Juve, la Fiorentina si rituffa in campionato per cercare un posto in Europa. In una settimana i viola giocheranno due gare importanti: domenica alle 12,30 allo stadio Arechi, contro la Salernitana e poi, mercoledì (alle 18) all’Artemio Franchi il recupero contro l’Udinese. Intanto è stato operato al ginocchio Gaetano Castrovilli. Tempi di recupero ipotizzati in circa 8 mesi. Il centrocampista viola che si è infortunato proprio nella gara contro i bianconeri tornerà, verosimilmente in campo ad inizio anno nuovo.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano ha tanti interrogativi da sciogliere: certo il rientro in porta di Terracciano, davanti a lui si candida a tornare titolare Odriozola, così come Milenkovic può superare i problemi intestinali di queste ore per affiancare Igor e Biraghi. Dubbi a centrocampo: oltre a Castrovilli anche Torreira è indisponibile e Bonaventura è ancora in dubbio. Amrabat, Maleh e Duncan sono pronti a prendersi un posto in un centrocampo inedito. In attacco non in discussione Gonzalez, occhio però a Saponara e Piatek che insidiano Cabral e Ikoné.

La Salernitana è in cerca di continuità sognando la terza vittoria di fila dopo i blitz in casa di Sampdoria e Udinese. Davide Nicola punta a confermare buona parte dei calciatori visti all’opera in Friuli. Rientrano Mazzocchi e Djuric: entrambi partiranno dal primo minuto rispettivamente al posto di Zortea e Ribery. Da Valutare Radovanovic che ha un risentimento muscolare al flessore sinistro. Possibile che Verdi scalzi Bonazzoli, mentre negli altri reparti non ci saranno modifiche. Unico ballottaggio possibile quello tra Bohinen e Kastanos.