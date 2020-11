Fiorentina avanti in Coppa Italia grazie a Montiel

Arriva solo ai supplementari la vittoria per la Fiorentina contro l’Udinese in Coppa Italia. Gara molto combattuta che si risolve solo al 113’ grazie alla rete decisiva di Montiel che in area, di sinistro, servito da Cutrone. Ora la Fiorentina si troverà ad affrontare l’Inter a San Siro.

La cronaca

Primo tempo senza grandi emozioni. La Fiorentina palesa i soliti problemi ad arrivare a rete, l’Udinese ci prova maggiormente ma senza successo. Al 16’ Milenkovic riesce a fermare Lasagna lanciato a rete. Al 31’ ci prova Amrabat ma il tiro è da dimenticare. Al 37’ la palla più nitida per passare in vantaggio. Vlahovic da solo davanti al portiere friulano Musso tira alto, sopra la traversa. Nel secondo tempo l’Udinese ci prova con maggiore convinzione. Al 47’ Forestieri impegna Terracciano. Al 55’ è De Paul a sbagliare e calciare la sfera al lato. Al 67’ ci prova Milenkovic con un colpo di testa che viene parato da Musso. Al 90’ De Paul serve Pussetto che ha sui piedi la palla per segnare il gol vittoria ma sbaglia. Si va ai supplementari. Al 113’ Cutrone, spalle alla porta serve l’accorrente Montiel che segna la rete che regala il passaggio del turno ai viola.

Pezzella ricorda Maradona

Mentre la Fiorentina scendeva in campo allo stadio Friuli è arrivata la notizia della morte di Diego Armando Maradona. A fine gara lo ha ricordato il capitano dei viola, l’argentino German Pezzella. “È un giorno duro. Diego ci ha dato senso di appartenenza e unità. L’ho conosciuto ai Mondiali 2010, mi porterò sempre dentro quei momenti. Pensava sempre agli altri e poi a sé stesso. E’ uno shock, l’ho saputo quando sono uscito dal campo e non ci credevo. Rappresentava il popolo argentino. Abbraccio i suoi familiari. Lo guardavamo come un Dio – ha aggiunto Pezzella – e non riuscivamo a dire due parole di seguito con lui”.