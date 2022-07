Fiorentina: presentati Luka Jovic e Pierluigi Gollini / FOTO

Nel ritiro estivo di Moena prosegue la preparazione precampionato della Fiorentina. Sono stati presentati due nuovi acquisti: l’attaccante Luka Jovic ed il portiere Pierluigi Gollini.

Le prime parole di Jovic alla Fiorentina

“Ho giocato in Champions e porto la mia esperienza ed i miei gol” ha detto presentandosi il nuovo attaccante, ex Real Madrid, Luka Jovic. “Mi sono sempre ispirato a Cristiano Ronaldo, lo considero il più grande di tutti i tempi. Spero – ha aggiunto Jovic – di poter segnare almeno trenta gol”.

Le prime parole del neo portiere viola

“L’impatto è stato buono, nelle squadre forti c’è sempre competizione, così come è successo al Tottenham. Pietro Terracciano – ha commentato Gollini – ha fatto bene e la competizione sana fa bene a tutti. Per me è uno stimolo. Poi giocherà chi merita e sceglierà Italiano. Tornare mi fa effetto, sono stato solo un anno ma fu fondamentale. E infatti sono tornato volentieri. Credo che questa squadra sia molto forte. In questo ambiente sarà difficile per tutti i nostri avversari. Il Franchi è un fattore in più. Preparando bene le partite credo che debba essere difficile giocare contro di noi. Dobbiamo pensare di giocarcela con tutti”.

Le amichevoli della Fiorentina

Dopo il debutto contro il Real Vicenza, con la Fiorentina a segno 7 volte (con quattro reti di Jovic), il programma delle amichevoli estive proseguirà domani col triangolare che i viola giocheranno contro Brianza Olginatese e Sanvitese (fischio d’inizio alle 16,15). il 22 luglio (alle 17) la sfida contro il Trento. Il giorno dopo la partita (sempre alle 17) contro la Triestina. Poi tre sfide internazionali. Il 30 luglio (alle 19) contro il Galatasaray, il 3 agosto (alle 18) contro il Qatar ed il 6 agosto (alle 21) in trasferta contro il Betis Siviglia. Intanto continua la campagna abbonamenti per la prossima stagione.

Il mercato

Non si fermano le voci di mercato. Si parla sempre di una cessione di Erik Pulgar. Il prossimo acquisto sarà Dodò, il difensore brasiliano che sarà a disposizione di Vincenzo Italiano nelle prossime ore ma la Fiorentina starebbe seriamente pensando a Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio è stato individuato come la mezzala di spessore da affidare ad Italiano per il salto di qualità. La trattativa è tutt’altro che facile. Per Milenkovic è confermata la situazione di stallo: al momento non è arrivata sul tavolo della società viola alcuna proposta ufficiale.