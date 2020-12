Trasferta difficile per la Fiorentina domenica (alle 15) a Bergamo contro l’Atalanta. Si riparte dalla rete al 98° di Fiorentina – Genoa. Un gol, quello di Milenkovic, che ha garantito un punto importante per la lotta salvezza. L’obiettivo è far vedere che lo sblocco tanto atteso c’è stato e che i viola possono recuperare i tanti punti perduti in queste prime dieci giornate di campionato. La vittoria manca dal 25 ottobre. Ecco le probabili formazioni di Atalanta – Fiorentina.

Dubbio Castrovilli – Bonaventura

Cesare Prandelli ha un solo problema in formazione. Riguarda la situazione di Gaetano Castrovilli che nel corso della settimana non si è quasi mai allenato per un problema alla gamba sinistra. Lo stesso problema che lo aveva visto uscire dal campo, per infortunio, contro il Genoa. Il centrocampista è rientrato in gruppo solo giovedì e Prandelli sarebbe orientato a non forzare il ritorno preferendogli a centrocampo Bonaventura. Confermato, invece, il tridente offensivo con Vlahovic accanto a Callejon e Ribery. Ancora in panchina Duncan e Cutrone, pronti ad entrare in caso di necessità.

Nell’Atalanta spazio a Lammers

Il passaggio del turno in Champions League ha rasserenato gli anima in casa Atalanta. Le voci che vedevano Gasperini pronto alle dimissioni per divergenze con Gomez sono rientrate. In dubbio l’ex di turno Ilicic inoltre il tecnico orobico potrebbe lasciare in panchina Toloi e rivoluzionare la difesa. In avanti dovrebbe giocare Malinovskyi trequartista (con Gomez al suo fianco) ma non è esclusa l’ipotesi di schierare Zapata e Lammers.