Fiorentina Napoli dove si vede, Sky o Dazn?

Pubblicità

Fiorentina e Napoli si affronteranno domenica 28 agosto alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella terza giornata del campionato di Serie A. Dopo il pareggio senza reti nel derby toscano contro l’Empoli i viola affrontano in casa il Napoli di Luciano Spalletti resosi protagonista di una partenza sprint e a punteggio pieno. Ma dove vedere Fiorentina Napoli in tv e streaming, Sky o Dazn?

Dove vedere Fiorentina Napoli in tv e streaming, Sky o Dazn?

Fiorentina Napoli sarà trasmessa esclusivamente su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Pubblicità

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Fiorentina Napoli in Radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

La partita in chiaro

Pubblicità

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina Napoli in chiaro.