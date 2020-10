Sarà la prima gara, all’Artemio Franchi, con mille spettatori. Sono stati invitati medici ed infermieri degli ospedali fiorentini e che hanno lavorato duramente durante l’emergenza sanitaria. Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto, sia al chiuso che all’aperto. Per i bambini valgono le norme generali. Fiorentina – Sampdoria di venerdì 2 ottobre (alle 20.45), arbitrata da Giacomelli di Trieste, potrebbe essere l’ultima gara per Federico Chiesa in maglia viola. Il “figlio d’arte” è sempre più accostato alla Juventus e già da sabato potrebbero esserci importanti sviluppi sulla cessione.

Le probabili formazioni

Presentando la gara Beppe Iachini si è soffermato proprio sul talento viola alla sua ultima gara a Firenze. “Come si è visto anche a Milano sabato scorso Federico Chiesa è pienamente coinvolto e il suo attaccamento è totale. Insomma al di là del piccolo fastidio fisico accusato con l’Inter lui sta benissimo, non ci sono problemi e al 90% sarà in campo. Federico è ancora della Fiorentina – ha aggiunto il tecnico viola – e se avrà superato definitivamente il problema fisico giocherà”. Sarà ancora out Pulgar e in dubbio Ribery, Pezzella e Borja Valero per i quali sarà decisivo il provino a poche ore dalla gara. In mediana Bonaventura potrebbe lasciare il posto a Duncan, liberando maggiormente Ambarat da compiti difensivi.

Nella Sampdoria Claudio Ranieri schiererà sulla destra Candreva e sulla sinistra Jankto, a chiudere nel mezzo Ekdal e Verre. L’attacco sarà composto da Quagliarella e il giovane Bonazzoli. In difesa coppia centrale Tonelli e Colley.