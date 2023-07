Il calendario della Coppa Italia. Per la Fiorentina di nuovo pericolo Inter

- Pubblicità -

È stato diramato il tabellone della Coppa Italia 2023-2024. La Fiorentina si trova nella parte sinistra del tabellone, quella dove si trovano anche Inter, Milan ed Atalanta.

Ostacolo Inter nei quarti

Il primo turno giocato dai viola, gli ottavi di finale, sarà giocato contro la vincente della doppia sfida che vedrà di fronte Lecce contro Como e Bari contro Parma. L’avversaria nei quarti, salvo sorprese, dovrebbe essere l’Inter, la stessa squadra che gli uomini di Vincenzo Italiano hanno affrontato in finale di Coppa Italia lo scorso maggio. Nel caso in cui tutte le teste di serie dovessero superare il turno, dunque, ai quarti di finale potrebbero andare in scena, dunque, Inter-Fiorentina, Milan-Atalanta, Lazio-Roma (da questa sfida l’eventuale avversaria dei viola in semifinale) e Napoli-Juventus. Proprio i bianconeri si trovano nella parte opposta della griglia e potrebbero dunque incontrare i Viola solamente in un’eventuale finale.