Il derby tra Fiorentina ed Empoli all’ora di pranzo

Piatek non è al top, può partire titolare il brasiliano Cabral nel tridente d’attacco della Fiorentina che domenica, alle 12,30, gioca allo stadio Artemio Franchi il derby contro l’Empoli.

Le probabili formazioni

Ancora una partita all’ora di pranzo per la Fiorentina che domenica (alle 12,30) affronta l’Empoli in quello che è considerato il derby mediceo o derby dell’Arno. Vincenzo Italiano confermerà, in porta, Terracciano. La difesa sarà composta da Odriozola e Biraghi, reduce dall’ottima prova in Nazionale, sulle fasce e Milenkovic-Igor al centro. Davanti alla difesa il solito Torreira, con lui Castrovilli e sono in ballottaggio Maleh e Duncan dato che Bonaventura non è ancora al meglio. Tanti dubbi in attacco: Piatek è reduce da una ferita al tallone e potrebbe sedersi in panchina in favore di Cabral, così come Gonzalez – di rientro dalle nazionali – sembra indicato a far posto a Ikoné. Sottil avvantaggiato su Saponara per l’ultima maglia da titolare rimanente.

Andreazzoli dovrà fare a meno dello squalificato Parisi, che con tutta probabilità verrà sostituito da Cacace. Il neozelandese è comunque reduce dall’impegno con la sua nazionale e dovranno essere valutate le sue condizioni: Luperto e Fiamozzi le alternative. Sempre in difesa sono in ballottaggio Viti e Luperto al fianco di Romagnoli. A centrocampo dovrebbe essere riproposto il trio Bandinelli-Asllani-Zurkowski. In attacco Bajrami e probabilmente Henderson a supporto di Pinamonti, con Di Francesco e La Mantia pronti a subentrare dalla panchina.