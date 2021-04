Il secondo debutto di Iachini

Torna in panchina Beppe Iachini dopo le clamorose dimissioni di Cesare Prandelli. Richiamato per salvare la Fiorentina, il tecnico marchigiano spera di portare a casa un risultato positivo per far risalire in classifica la squadra.

Le probabili formazioni

Iachini torna ad avere a disposizione Amrabat, Castrovilli e Biraghi, giocatori che erano rimasti ai margine nelle ultime partite con Prandelli in panchina. Assente, invece, Kevin Malcuit, indisposto. Rimangono a Firenze anche Kokorin che ha avuto a malapena il tempo di conoscere Iachini e Igor che ne avrà ancora per un paio di settimane per recuperare dall’infortunio. Confermata la difesa a tre con Milenkovic, Pezzella e Quarta davanti a Dragowski. I cinque di centrocampo dovrebbero essere Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura e Biraghi con però il possibile innesto di Castrovilli al posto di Bonaventura. Niente cambia in attacco con Vlahovic e Ribery.

Sul fronte Genoa, Ballardini dovrà fare a meno solo di Pellegrini e Cassata mentre per il resto tutti a disposizione del tecnico che dovrebbe schierare in attacco la coppia Destro-Scamacca. A centrocampo l’ex Badelj e l’ex Roma Strootman. Arbitrerà Fabio Maresca.