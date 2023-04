La Fiorentina a Monza per riprendere la striscia vincente

Dopo la qualificazione alle semifinali di Conference League i viola tornano a giocare in campionato in Brianza

- Pubblicità -

Dopo aver conquistato la semifinale europea in Conference League, la Fiorentina torna a giocare in campionato domenica 23 aprile alle 15. Probabili dei cambi nella formazione di Vincenzo Italiano dato che giovedì è in programma la semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese.

Le probabili formazioni

L’allenatore viola Vincenzo Italiano ha qualche giocatore in dubbio. Non in perfette condizioni fisiche Amrabat, ne caso è già pronto Castrovilli. In difesa tornano Dodo e Biraghi con Milenkovic e Quarta, così come Cabral davanti. Assente Bonaventura. Al suo posto dovrebbe essere impiegato Barak assieme a Mandragora. Sulle fasce dell’attacco favoriti Ikoné e Brekalo.

- Pubblicità -

Pochi i cambi, invece, per Raffaele Palladino. Fiducia a Motta come unica punta. Colpani e Caprari dovrebbero agire da trequartisti. Assente Sensi per infortunio, a centrocampo giocheranno Pessina e Rovella mentre sugli esterni spazio per Ciurria a destra e Carlos Augusto a sinistra. In difesa confermato Caldirola, Pablo Mari, ed Izzo davanti a Di Gregorio.