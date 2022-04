La Fiorentina a Napoli col dubbio in attacco

Per la trasferta in programma domenica (alle 15) a Napoli mancheranno ancora fra i viola Giacomo Bonaventura e Alvaro Odriozola che non hanno smaltito gli infortuni. La Fiorentina dovrà fare a meno pure di un altro titolare quale Lucas Torreira fermato dal giudice sportivo. A disposizione invece Piatek pur ancora dolorante per l’infortunio rimediato in Nazionale.

Nel Napoli torna a disposizione Osimhen. Assente Malcuit, conferma quindi di Zanoli titolare da terzino destro.

Le probabili formazioni

Come accennato saranno sicure le assenze di Odriozola e Bonaventura, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno anche dello squalificato Torreira. In difesa, davanti a Terracciano, giocheranno Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. A metà campo sicuri di una maglia da titolare sono Castrovilli e Amrabat, mentre il terzo posto se lo giocheranno Duncan e Maleh con il ghanese in vantaggio. Rimane il dubbio dove Ikoné parte leggermente avanti a Sottil e Saponara. Al centro dovrebbe giocare Cabral, favorito su Piatek ancora alle prese con i postumi dell’infortunio al tendine d’Achille.

Spalletti non potrà contare su Ounas, Petagna e Di Lorenzo. Recuperato, invece, Osimhen. In dubbio Malcuit. Davanti ad Ospina dovrebbero giocare Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Lobotka e Fabian Ruiz. Trio alle spalle di Osimhen composto da Insigne, Zielinski e Politano.