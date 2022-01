La Fiorentina cerca il riscatto, in Coppa Italia, a Napoli

Partita importante allo stadio Diego Armando Maradona dove giovedì 13 gennaio, alle 18 (diretta su Italia 1), si gioca l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. A dirigere la gara ci sarà il giovane fischietto Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Le possibili formazioni

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta rimediata a Torino, in campionato, e vorrà certamente rifarsi in Tim Cup. Callejon (ex di turno), potrebbe lasciare spazio al nuovo acquisto Ikonè. Occhio anche a Piatek, che potrebbe relegare inizialmente in panchina Dusan Vlahovic. Vincenzo Italiano ha deciso, invece, di far giocare in porta Dragowski, al rientro dopo l’infortunio.

I partenopei sono reduci dal successo casalingo contro la Sampdoria. Luciano Spalletti recupera Hirving Lozano, tornato negativo al Covid. L’esterno messicano potrebbe figurare tra i convocati. Fabian Ruiz è in lotta con Demme per una maglia. In attacco ancora Mertens a supporto di Petagna. Indisponibile l’infortunato Insigne.

Ancora un caso di positività tra i viola

Nuovo caso positivo al Covid-19 nella Fiorentina, si tratta di un componente della prima squadra come comunicato dalla stessa società viola. Come i cinque casi precedenti (due calciatori e tre collaboratori vicini alla prima squadra) anche per questo non è stato rivelato il nome. Il soggetto contagiato, fa sapere la Fiorentina con una nota, è regolarmente vaccinato e asintomatico e la sua positività è emersa dopo un tampone. Il club viola ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ha informato le autorità competenti. La squadra comunque anche stavolta non entrerà in bolla.

Vincenzo Italiano chiede una reazione

“Siamo tutti consapevoli della brutta prestazione e della brutta figura contro il Torino: lunedì – ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della partita contro il Napoli – non abbiamo fatto il nostro dovere, ora dobbiamo reagire e spero che dalla sfida di Coppa Italia arrivino risposte importanti”. “Alla Coppa tengono tutte le squadre e tutte vogliono andare avanti, la Fiorentina è fra queste – ha continuato il tecnico viola – ed abbiamo voglia di rivalsa. Cercheremo di dare del filo da torcere al Napoli e disputare una gara diversa da quella di lunedì. L’obiettivo è qualificarci”.