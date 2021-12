La Fiorentina chiude il 2021 al Franchi contro il Sassuolo

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia la Fiorentina vuole proseguire la striscia positiva e confermare il quinto posto. Per farlo troverà domenica (alle 12,30) allo stadio Artemio Franchi il Sassuolo. È l’ultima partita dell’anno solare in casa. Il 22, infatti, i viola giocheranno allo stadio Bentegodi contro il Verona.

Le probabili formazioni

Per Vincenzo Italiano un unico dubbio di formazione, con il ballottaggio tra Callejon, favorito, e Saponara. Se dovesse però giocare quest’ultimo, Nico Gonzalez verrebbe confermato a sinistra. Per il resto, davanti a Terracciano ci saranno Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi, mentre a centrocampo spazio a Bonaventura, Torreira e Duncan. In avanti Dusan Vlahovic, che proverà a eguagliare il record di Ronaldo con le 33 reti nell’anno solare: il serbo è fermo a quota 32.

Nel Sassuolo non ci sarà Ayhan squalificato. Dionisi schiererà, davanti a Consigli, Chiriches e Ferrari, con Toljan e Rogerio favoriti su Muldur e Kyriakopoulos. In mezzo al campo Matheus Henrique con Maxime Lopez e Frattesi a completare il reparto. In avanti Berardi, Scamacca e Raspadori con Boga pronto a subentrare.