La Fiorentina chiude l’anno, in casa, contro il Torino

Quella che si giocherà venerdì 29 dicembre, alle 18,30, allo stadio Artemio Franchi contro il Torino sarà l’ultima gara dei viola del 2023 e la sessantaquattresima nell’anno solare, dati da record. I granata sono in ascesa mentre gli uomini di Italiano devono difendere il quinto posto e al contempo attaccare il quarto occupato dal Bologna, avversario anche nei quarti di finale di Coppa Italia.

Probabili formazioni

Vincenzo Italiano potrà contare sia su Bonaventura che su Quarta. Entrambi saranno in ballottaggio con Barak e Ranieri. Ikoné partirà dalla panchina lasciando il posto a Sottil. Dall’altra parte, giocherà Kouamé. Nico Gonzalez è ancora fermo ai box. L’altro ballottaggio è tra Duncan e Mandragora, sicuri del posto invece Milenkovic, Kayode e Biraghi sulle fasce, Arthur in regia e Beltran in avanti.

Juric insiste con Zapata e Sanabria in avanti. Mancherà Schuurs in difesa. L’unico dubbio è fra Lazaro e Vojvoda per la fascia sinistra, la destra sarà presidiata dal rientrante Bellanova. Vlasic più avanzato rispetto a Ricci e Ilic, Tameze nei tre dietro con Buongiorno e Rodriguez. Confermato il recupero di Linetty che potrebbe partire dalla panchina.