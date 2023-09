La Fiorentina contro l’Inter, l’ora di Beltran

- Pubblicità -

Si va verso la promozione di Beltran al centro dell’attacco viola. L’argentino è stato preferito a Nzola per la trasferta di Milano della Fiorentina contro l’Inter, domenica 3 settembre alle 18,30. Anche Brekalo dovrebbe tornare titolare a sinistra.

Le probabili formazioni

Dopo il successo contro i Rapid Vienna e la qualificazione ai gironi di Conference League la Fiorentina torna a giocare in campionato, al Meazza, contro l’Inter. Si prospetta qualche cambio rispetto agli undici visti in Coppa. Duncan potrebbe sostituire Mandragora per affiancare Arthur a centrocampo e Brekalo si candida a riprendersi un posto a sinistra, mentre Bonaventura sarà confermato come trequartista. Nella scelta della prima punta pare sia arrivata l’ora di Beltran. L’argentino pare candidato ad una maglia da titolare con Nzola in panchina. Assente Sabiri per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio.

- Pubblicità -

Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi: il difensore sta meglio, ma non andrà neanche in panchina. Fuori dai convocati anche Alexis Sanchez e Stefano Sensi, mentre ci saranno i nuovi arrivi Pavard e Klaassen. Mkhitaryan ha recuperato dalla botta rimediata contro il Cagliari: ballottaggio fra l’armeno e Frattesi per un posto a centrocampo con Barella e Calhanoglu. Darmian in pole sul francese con De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. Nessun cambio sulle fasce con Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Thuram sempre favorito su Arnautovic con Lautaro Martinez.

Il calendario di Conference League

Definito il calendario del girone F di Conference League per la Fiorentina. I viola giocheranno le tre partite in casa sempre alle 21. Queste le date e le avversarie. Si partirà con la trasferta in Belgio il 21 settembre, alle 18,45, contro il Genk. La partita, sulla carta, più difficile. Il 5 ottobre (alle 21) Fiorentina – Ferencvaros allo stadio Artemio Franchi. il 26 ottobre ancora una sfida in casa (alle 21) contro i serbi del Cukancki. Gli uomini di Italiano renderanno la visita il 9 novembre alle 18,45. Il 30 novembre (alle 21) Fiorentina – Genk e chiusura il 14 dicembre (alle 18,45) contro il Ferencvaros in trasferta.