La Fiorentina debutta in campionato a Roma

La Fiorentina debutta domenica 22 agosto (alle 20,45) contro la Roma di Mourinho. Gara difficile che i viola dovranno giocare con grande attenzione mentre proseguono le indiscrezioni di mercato. Notizie che rischiano di creare fibrillazione tra i giocatori.

Le probabili formazioni

Italiano schiera in porta Dragowski e Milenkovic, fresco di rinnovo, in coppia con uno tra Igor e Quarta (favorito il primo) aspettando la disponibilità di Nastasic. In campo Biraghi, scelto come capitano dal nuovo allenatore viola, dopo l’addio di Pezzella. Castrovilli dovrebbe giocare titolare come mezzala con Maleh destinato alla panchina mentre davanti Callejon dovrebbe completare il tridente con Vlahovic e Gonzalez. La Roma non potrà schierare Smalling e Villar infortunati e saranno in campo dal primo minuto uno tra Ibanez e Kumbulla in difesa mentre Cristante giocherà a centrocampo. Nella linea dei trequartisti tornerà il talento Nicolò Zaniolo dopo il lungo infortunio, davanti spazio a Shomurodov in attesa di Abraham.