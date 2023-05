La Fiorentina in casa dei nuovi Campioni d’Italia

- Pubblicità -

Sarà una grande festa a Napoli ed al Diego Armando Maradona domenica 8 maggio alle 18 per la sfida della 34° giornata che vedrà di fronte i partenopei, matematicamente già campioni d’Italia, ed una Fiorentina che all’andata fermò gli azzurri sul pareggio e che non intendono fare da sparring partner nei confronti di una squadra che vorrà festeggiare il terzo scudetto. Non sono previsti tifosi viola al seguito della squadra.

Le probabili formazioni

Fiorentina con un occhio alla semifinale di Conference League che giocherà giovedì prossimo allo stadio artemio franchi contro il Basilea. Per questo Vincenzo italiano doserà le forze di tutti i suoi giocatori dato che la partita da vincere non è quella dello stadio Maradona ma quella contro la compagine svizzera. Davanti a Terracciano giocherà Milenkovic al posto dello squalificato Quarta, con lui più Ranieri di Igor e i due terzini Dodo e Biraghi a completare il pacchetto difensivo. In mezzo dovrebbe tornare a giocare Amrabat con Mandragora. Bonaventura in avanti. Cabral e Gonzalez dovrebbero giocare in coppa quindi, a Napoli, spazio a Jovic e Sottil, ballottaggio Ikone-Kouame per l’altro posto.

Immaginiamo che Luciano Spalletti non ammetta cali di tensione, nonostante il tricolore vinto. Potrebbe essere recuperato Politano, mentre Mario Rui sarà ancora assente. Con Meret tra i pali la difesa dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Kim, Rrahmani (oppure Juan Jesus) e Olivera. In mezzo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Zielinski, a completare il reparto con Anguissa e Lobotka. Lozano è favorito su Elmas per affiancare Kvara e Osimhen.