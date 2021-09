La Fiorentina in cerca di riscatto a Udine

Alla Dacia Arena la Fiorentina, domenica 26 settembre alle 15, cerca il riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter ma l’Udinese, a sua volta, non vuole fare sconti, essendo reduce da due sconfitte consecutive contro il Napoli e la Roma.

Vincenzo Italiano dovrà certamente fare a meno dello squalificato Nico Gonzalez, graziato dal giudice sportivo, e che dovrà scontare una sola giornata per il rosso rimediato martedì scorso. Oltre all’argentino non sarà della partita Gaetano Castrovilli. Il numero 10 è stato dimesso dall’ospedale, ma dovrà osservare un periodo di completo riposo.

Le probabili formazioni

Dubbi su Lorenzo Venuti, reduce dalla lussazione alla spalla. In forte dubbio la sua presenza tra i convocati per la gara di Udine. A destra dovrebbe giocare Alvaro Odriozola.

In rientro Pulgar che ha recuperato e si è aggregato nuovamente al resto del gruppo. Il cileno sarà convocato e si gioca un posto a centrocampo con Torreira. In attacco è Sottil il candidato a sostituire Gonzalez con Callejon che tornerà a destra. In difesa si ripropone il ballottaggio a tre per il posto accanto a Milenkovic. Il favorito pare essere Igor.

Gotti è rimasto amareggiato dalla sconfitta di misura inflittagli dalla Roma. Arrivata alla terza partita in una settimana. Questo potrebbe cambiare alcuni effettivi della sua Udinese. In porta Silvestri con Becao, Samir e Nuytinck sicuri di scendere in campo.

Sulle fasce potrebbero giocare Soppy e Stryger Larsen. In mezzo Arslan e Walace. Davanti può esserci una chance per Beto, che si giocherà con Pussetto il posto, mentre Deulofeu sembra ormai inamovibile.