La Fiorentina riparte il 22 giugno

La Fiorentina ripartirà lunedì 22 giugno, alle 19:30, contro il Brescia allo stadio Artemio Franchi. Alla fine la Lega Calcio ha diramato il calendario della tanto attesa ripresa del campionato di serie A dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria. Un calendario che si concluderà il 2 agosto e che prevede gare importanti, come la trasferta a Roma contro la Lazio ed a Milano contro l’Inter e sfide più abbordabili in casa.

Mancano le ultime tre giornate

Il calendario ufficializzato non prevede ancora gli ultimi tre turni che verranno decisi prossimamente ma, intanto, tutti i tifosi viola possono prendere nota di giorni ed orari delle prossime gare di quella che verrà ricordata come la lunga estate calda della serie A. Fiorentina – Brescia al Franchi il 22 giugno alle 19:30. Sabato 27 giugno la trasferta all’Olimpico, alle 21:45, contro la Lazio. Mercoledì 1° luglio nuovo appuntamento in casa, alle 21:45, contro il Sassuolo. Domenica 5 luglio (alle 19:30) la sfida a Parma poi due gare in casa. Mercoledì 8 e domenica 12 luglio, sempre alle 19:30, contro Cagliari e Verona. Mercoledì 15 luglio (alle 21.45) lunga trasferta a Lecce. Domenica 19 luglio (alle 19:30) la sfida al Franchi contro il Torino e poi mercoledì 22 luglio (alle 21:45) la trasferta al Meazza contro l’Inter.

Gare che decideranno il futuro

Rientrerà Franck Ribéry, pedina fondamentale per Giuseppe Iachini che avrà l’opportunità di provare anche nuove soluzioni. Proprio il tecnico dovrà sfruttare questa gare per far vedere tutto il suo valore e meritarsi la conferma per la prossima stagione.