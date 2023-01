La Fiorentina torna a giocare col Toro in Coppa Italia

- Pubblicità -

La Fiorentina torna ad affrontare il Torino, in Coppa Italia, a poche settimane dalla sconfitta in campionato. In palio, in gara secca, la semifinale. Vincenzo Italiano non dovrebbe fare grandi cambi rispetto alla partita pareggiata domenica contro la Lazio, mentre rimbalzano le voci di mercato con una mega offerta del Barcellona per Amrabat.

Le probabili formazioni

Vincenzo italiano dovrebbe confermare Nico Gonzalez dal primo minuto: con lui ci dovrebbero essere Jovic e Ikoné. Uno tra Bonaventura e Barak potrebbe finire in panchina. Assente Amrabat, al centro di tante voci di mercato e che non si è nemmeno allenato in attesa di una possibile cessione al Barcellona, al suo posto Mandragora o Bianco. La linea difensiva dovrebbe prevedere Quarta al posto di Ranieri. L’ex Brekalo partirà dalla panchina.

- Pubblicità -

Nel Torino Ivan Juric dovrà scegliere fra Sanabria e Seck in attacco. Il nuovo acquisto Ilic, che rimpiazza Lukic andato al Fulham, partirà dalla panchina. In campo spazio per Linetty e Ricci. Squalificato Djidji, linea a tre quasi obbligata a centrocampo con Vlasic e Miranchuk in vantaggio su Radonjic sulla trequarti.

Le parole di Vincenzo Italiano

“Dobbiamo affrontare questa sfida con lo stesso spirito mostrato domenica con la Lazio, convinti e vogliosi di passare il turno. Recuperare le energie – ha detto l’allenatore viola, attraverso i canali social della società – dopo tanti impegni ravvicinati non è facile ma siamo attrezzati per proporre una formazione capace di onorare questa partita cui teniamo molto. Conosciamo bene il Torino avendolo affrontato pochi giorni fa. Dovremo cercare di andare più forte rispetto alla gara persa in campionato”.

Il mercato

- Pubblicità -

Il Barcellona si è mosso, nell’ultimo giorno di mercato, per acquistare Amrabat, il miglior centrocampista dell’ultimo mondiale. Dalla Fiorentina fanno sapere che il giocatore marocchino è blindato ma fino all’ultimo minuto tutto può accadere. Intanto, dopo Sirigue Brakalo, lo staff viola potrebbe chiudere per Sabiri ma non c’è ancora accordo con la Sampdoria.