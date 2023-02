La Fiorentina torna a giocare in Conference League

- Pubblicità -

Missione ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina torna a giocare in Europa giovedì 23 febbraio alle 21, allo stadio Artemio Franchi, contro i portoghesi del Braga. Si parte dal 4-0 ottenuto all’andata con le doppiette di Jovic e Cabral ma non si deve dare niente per scontato.

Le probabili formazioni

Quasi certo i debutto in porta di Sirigu, prelevato dal Napoli nel mercato di riparazione. Assente solo Milenkovic. A centrocampo potrebbero trovare posto dal primo minuto Castrovilli, Bonaventura e Duncan. In attacco Cabral dovrebbe essere preferito a Jovic.

Artur Jorge non dovrebbe cambiare molto la formazione dando fiducia ai fratelli Horta ed a Ruiz in attacco.

L’allenatore

“Domani si riparte da 0-0, sarebbe folle distruggere il 4-0 ottenuto all’andata. Abbiamo accumulato un vantaggio importante – spiega Vincenzo Italiano alla vigilia della gara – e dobbiamo sfruttarlo, il calcio sa essere imprevedibile, per questo serviranno la stessa attenzione e concentrazione avute in Portogallo”. Mancherà Milenkovic, uscito acciaccato contro l’Empoli. “Spero – conclude Italiano – di recuperarlo per la trasferta di lunedì a Verona”.