La Fiorentina vuol ripartire anche in campionato contro la Salernitana

Ancora alcuni dubbi per Vincenzo Italiano che prepara la sfida con la Salernitana. La presenza di Giacomo Bonaventura non è certa. Il giocatore ha recuperato dal fastidio all’adduttore che lo ha fatto riposare per la sfida contro il Genk, ma difficilmente sarà utilizzato da Italiano dal primo minuto. Il tecnico viola potrebbe addirittura decidere di non convocarlo considerati i numerosi impegni che vedranno in campo praticamente ogni tre giorni la squadra viola da qui al termine del 2023. Sulla trequarti, salvo sorprese, dovrebbe giocare Antonin Barak.

Le probabili formazioni

Reduce dalla vittoria in Conference League, Vincenzo Italiano è pronto a rilanciare Beltran al centro dell’attacco. Alle sue spalle, come accennato, spazio a Barak con Gonzalez ed uno tra Brekalo e Sottil. Arthur in mediana con uno tra Duncan e Mandragora. In difesa con Kayode, Biraghi e Milenkovic ballottaggio tra Ranieri e Quarta.

La Salernitana è a caccia della prima vittoria esterna della stagione su un campo storicamente tabù e che non ha mai regalato soddisfazioni. Mister Filippo Inzaghi recupera Dia e Cabral ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina rappresentando valide soluzioni da inserire a gara in corso. In dubbio anche Gyomber che potre4bbe essere sacrificato a favore del tandem Fazio-Pirola, con l’ipotesi Daniliuc bloccato a destra e Mazzocchi dirottato a sinistra. In mediana certi di una maglia Coulibaly e Bohinen, possibile chance per Maggiore dal primo minuto. L’ex Spezia è favorito su Legowski, pare invece non convocato Martegani. Davanti scelte fatte: Candreva e Kastanos agiranno alle spalle di Ikwuemesi.