Le amichevoli della Fiorentina a dicembre

La Fiorentina approfitterà del mese di dicembre per giocare diverse partite amichevoli. Vincenzo Italiano avrà così modo di provare i giocatori non impegnati al Mondiale e verificare la condizione atletica in vista della ripresa del campionato. I giocatori si ritroveranno per il primo allenamento, dopo un periodo di pausa, lunedì 28 novembre.

Le amichevoli

La prima partita che giocheranno i viola sarà giovedì 1° dicembre (alle 15) contro l’Arezzo. Il secondo test è in programma mercoledì 7 dicembre (alle 18 con diretta su Dazn) allo stadio Artemio Franchi contro i boliviani dell’Always Ready, squadra di El Alto che gioca ad oltre 4000 metri di altitudine ed è, attualmente, seconda in classifica. Sabato 10 dicembre (dalle 12) la Fiorentina sarà protagonista di un triangolare il “Superbet International Cup” nell’Arena Nazionale di Bucarest contro il Rapid Bucarest, la squadra allenata da Adrian Mutu ed il Borussia Dortmund. Tre sfide da 60 minuti. I viola giocheranno (alle 13,30) contro i tedeschi e (alle 15) contro i padroni di casa. Anche in questo caso diretta su Dazn. Mercoledì 14 dicembre impegno in Corsica allo stadio Armand Cesari. Gli uomini di Italiano (alle 17,30) affronteranno il Bastia che milita in Ligue 2. Infine, venerdì 30 dicembre alle 12, allo stadio Artemio Franchi la partita contro la Primavera allenata da Alberto Aquilani. Una sfida per salutare tutti i tifosi in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio 2023 con la partita, sempre al Franchi, contro il Monza.