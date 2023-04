Sull’onda dell’entusiasmo la Fiorentina torna a giocare in campionato

- Pubblicità -

Dopo aver ottenuto la finale di Coppa Italia domenica 30 aprile alle 18, in campionato, la Fiorentina riceve allo stadio Artemio Franchi la Sampdoria. Probabili alcuni cambi, tra i viola, rispetto alla gara giocata giovedì contro la Cremonese. La Sampdoria è alla disperata caccia di punti per evitare la retrocessione in serie B.

Le probabili formazioni

Ci saranno, quasi certamente, dei cambi nella formazione titolare che Vincenzo Italiano metterà in campo domenica. Previsto il ballottaggio tra Dodo e Venuti e tra Biraghi e Terzic, al centro rientra Quarta e con lui Ranieri. Pronto a tornare dall’inizio anche Amrabat con Mandragora, sulla trequarti da valutare Bonaventura: se non ce la fa, tocca di nuovo a Barak. Davanti possono rifiatare Cabral e Gonzalez. Potrebbe giocare Jovic, ma non è escluso l’impiego di Kouamè al centro dell’attacco. Al posto di Gonzalez potrebbero giocare Ikoné e uno tra Brekalo e Sottil.

- Pubblicità -

La Sampdoria, come accennato, è a caccia di punti per la salvezza. Il tecnico Dejan Stankovic non avrà ancora a disposizione in difesa Nuytinck con Gunter, Murillo e Amione a comporre la retroguardia a protezione di Ravaglia. A centrocampo Winks farà coppia con Rincon con Zanoli e Augello sulle corsie laterali mentre davanti manovreranno Leris e Gabbiadini in appoggio a Lammers.