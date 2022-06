Vincenzo Italiano rinnova con la Fiorentina

Dopo qualche giorno di incertezza la Fiorentina ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Vincenzo Italiano. È stato adeguato il compenso al tecnico ed al suo staff.

Il comunicato ufficiale

La ACF Fiorentina ha comunicato di aver rinnovato il contratto dell’allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024-25.

La società viola, che già era legata al tecnico siciliano da un contratto anche per la prossima stagione, ha scelto, insieme al Mister, di rafforzare il rapporto in essere con un accordo su un ulteriore anno e con un miglioramento delle condizioni economiche, con l’intenzione di identificare un percorso di crescita sulle basi della buona stagione appena conclusa.

Vincenzo Italiano, arrivato nel giugno scorso a Firenze, nella scorsa stagione ha guidato la squadra viola fino alle semifinali di Coppa Italia e al settimo posto finale in Campionato con conseguente qualificazione alla Conference League.

Il Presidente Commisso e tutta la Società viola si complimentano con Italiano e i suoi collaboratori per l’accordo raggiunto augurandosi un futuro di successi e soddisfazioni per la Fiorentina e i suoi tifosi.

Fiorentina in vendita? No

Sono arrivate anche voci incontrollate dove si parlava di una possibile cessione del club viola ad un fondo arabo per 350 milioni. Il direttore generale Joe Barone, in serata, ha puntualizzato: “Desidero dare un messaggio importante: la Fiorentina non è in vendita. È evidente che qualcuno non ci vuole bene e si vede: spesso alla gioia si contrappongono attacchi. Il club non è in vendita e voglio precisare: Commisso non cambia idea, è una persona che non ha bisogno dei soldi degli altri e la società non è in vendita. Siamo qui per lavorare per la città e per la tifoseria: si vede nell’investimento fatto di oltre 400 milioni. Oggi la Fiorentina è un orgoglio: siamo senza debiti e siamo qui per lavorare e chiedo alla tifoseria di restare accanto alla società. Queste notizie che vanno contro i momenti di gioia non fanno bene a tutti noi”.

Il mercato

Infine le notizie di mercato che appassionano i tifosi. Si è parlato di un interessamento per Rolando Mandragora, centrocampista del Torino ma di proprietà della Juventus. L’affare potrebbe andare in porto nei prossimi giorni ma l’obiettivo a cui tutti mirano è Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Sarebbe un acquisto oneroso per la Fiorentina ma negli ambienti del calcio mercato danno per molto probabile il passaggio dalla Spagna a Firenze, magari sotto forma di prestito oppure con altre soluzioni allo studio.