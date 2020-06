Green Day in concerto a Firenze Rocks e Milano: le date 2021

Bisognerà aspettare ancora un’estate per intonare il brano simbolo “Boulevard of broken dreams” davanti al palco, ma intanto ci sono due giornate da segnare sul calendario. I Green Day hanno riprogrammato per il 2021 le date del loro tour, sempre accompagnati dai Weezer, e Live Nation ha definito il nuovo calendario dei concerti a Firenze Rocks e al Milano Summer Festival. Restano validi i biglietti già comprati per le due manifestazioni che avrebbero dovuto svolgersi quest’anno.

La tournée di Billie Joe Armstrong e compagni, come tutti gli altri grandi eventi estivi, è stata infatti rimandata per effetto dell’emergenza coronavirus.

Green Day al Milano Summer Festival 2021: il rinvio

Il tour italiano 2021 dei Green Day partirà dall’Ippodromo Snai di San Siro mercoledì 16 giugno, per il Milano Summer Festival, data che recupererà il concerto inizialmente previsto il 10 giugno di quest’anno e poi annullato per la pandemia del virus Covid-19.

Green Day in concerto a Firenze Rocks 2021, le date

La seconda tappa dei Green Day sarà invece a Firenze nel festival più rock della città, ospitato sempre alla Visarno Arena: la data scelta per il concerto è giovedì 17 giugno 2021. Ad aprire la serata saranno sempre i Weezer. I biglietti già acquistati per l’esibizione che avrebbe dovuto tenersi all’interno di Firenze Rocks il 10 giugno 2020 rimangono validi per la nuova data, senza che gli spettatori debbano fare nulla.

l rimborso dei biglietti

Chi non vorrà utilizzare i biglietti per le nuove date dei Green Day a Firenze e Milano può chiedere un rimborso, riconosciuto sotto forma di voucher, entro 30 giugno dalla comunicazione delle nuove date 2021 (quindi entro il 10 luglio) secondo le modalità riportate sul sito di Live Nation. Il buono, che comprenderà anche i diritti di prevendita e sarà cumulabile con altri voucher, dovrà essere usato entro 18 mesi dalla sua emissione.

Comprare nuovi biglietti per i Green Day a Firenze e Milano

Chi invece non ha già comprato un biglietto per i concerti dei Green Day potrà farlo per le nuove date del 16 giugno 2021 (Milano Summer festival) e 17 giugno 2021 (Firenze Rocks) sui consueti siti, ecco i link diretti: