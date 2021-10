Apre il centro commerciale Ponte a Greve. La Coop resta sotto il tendone

A poco più di 4 mesi dall’incendio, riaprono i negozi della galleria del centro commerciale di Ponte a Greve, al confine tra Firenze e Scandicci, mentre accanto alla struttura rimane attiva la Coop temporanea sotto il tendone, in attesa che sia ricostruito il supermercato. Serviranno infatti ancora mesi perché i cantieri nella parte posteriore dell’edificio siano conclusi. Intanto riapre buona parte delle attività della galleria commerciale, mentre il punto vendita Mediaworld all’interno del Centro Ponte a Greve rimane al momento chiuso.

La riapertura del centro commerciale Coop di Ponte a Greve

Oltre agli esercizi che hanno tirato su nuovamente il bandone da oggi, mercoledì 6 ottobre, nella galleria del centro vengono trasferiti i servizi al cliente Coop.fi, come quello per fare lo Spid, lo sportello del prestito sociale e il punto di ritiro per Piùscelta e Prenotalibro. C’è inoltre la possibilità di comprare ricariche telefoniche, gift card, servizi CoopVoce, biglietti del circuito Box Office, TicketOne e titoli di viaggio per i bus Ataf.

All’interno del centro arriva poi un’allestimento dedicato al progetto “Abbraccia un albero, dai vita ad un bosco”, promosso da Unicoop Firenze per trasformare un’ex-area industriale lungo la Firenze-Pisa-Livorno nel primo bosco biosostenibile e partecipato d’Italia. Per festeggiare la riapertura all’interno della galleria saranno organizzati vari eventi, dall’esibizione di una street band (sabato 9 ottobre) all’animazione per bambini con il coniglio Bing (domenica 10) fino a una mostra di Lego (dal 10 al 24 ottobre). Nei prossimi mesi ci saranno novità, con l’inaugurazione del nuovo spazio soci al primo piano del centro commerciale, dove sarà allestito anche uno spazio dedicato alla musica.

Quando riaprirà il supermercato Coop dentro il centro commerciale di Ponte a Greve

Per la spesa, come detto, resta attivo il supermercato temporaneo Coop.fi aperto lo scorso luglio sotto una tensostruttura, allestita accanto al centro commerciale di Ponte a Greve, lato Mediaworld: 1350 metri quadrati di superficie che presto potranno essere arricchiti “al fine di garantire un servizio migliore in previsione delle feste natalizie”, spiega Unicoop Firenze in una nota.

Resta attivo anche il servizio “Prenota la spesa“, che permette di prenotare gli acquisti online e poi ritirarli direttamente nel parcheggio di Ponte a Greve, caricandoli in macchina. Per la fine della ricostruzione del punto vendita vero e proprio, devastato dall’incendio dello scorso 3 giugno, bisognerà aspettare il 2022.