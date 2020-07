Cassa integrazione in deroga e ordinaria: proroga per l’emergenza Covid

Ammortizzatori sociali per più tempo e da poter usare subito. Il decreto rilancio, in fase di conversione in legge, conferma la proroga la cassa integrazione ordinaria e in deroga presso l’Inps, già disposta da un decreto del Ministero del Lavoro a seguito dell’emergenza Covid-19.

Molti lavoratori e molte aziende si sarebbero infatti trovate in difficoltà nei mesi di luglio e agosto, una volta finita la cig disposta dal Cura Italia. Il decreto rilancio dovrà essere ora convertito in legge dal Parlamento entro il 18 luglio 2020: alla Camera è stato trovato l’accordo sugli emendamenti, mentre il testo sarà blindato in Senato.

Cassa integrazione ordinaria e in deroga, la proroga: cosa prevede il dl rilancio

Nel dettaglio è previsto il prolungamento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga da 9 a 18 settimane, anche per chi ha chiesto gli ammortizzatori sociali prima del 25 marzo, ecco come funziona:

14 settimane da usare dal 23 febbraio il 31 agosto 2020

da usare dal 23 febbraio il 31 agosto 2020 altre 4 settimane di cassa integrazione ordinaria e in deroga dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, che però possono essere usate subito (quindi anche a luglio o agosto) se si sono già finite le 14 settimane a disposizione per il primo periodo di emergenza Covid-19.

La domanda all’Inps per la cassa integrazione, come funziona

Per quanto riguarda le regole di presentazione delle richieste di pagamento di cassa integrazione ordinaria e in deroga, le modifiche al decreto rilancio prevedono che l‘autorizzazione della Cig per le nuove 9 settimane venga trasferita dalle Regioni all’Inps, ad eccezione delle aziende con sedi in diverse regioni.

Inoltre viene prevista la proroga di 2 mesi per le indennità di disoccupazione (Naspi e Dis-Coll) che sono terminate nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 e la proroga a tutto il 2020 della mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018, e che non hanno diritto alla NASpI.

Gli ultimi aggiornamenti sulla proroga della cassa integrazione ordinaria e in deroga per l’emergenza Covid-19 sul sito del Ministero del Lavoro.