Comune e Città metropolitana di Firenze, arrivano le assunzioni

Arrivano le assunzioni per Comune di Firenze e Città metropolitana: un totale di circa 1000 posti nei prossimi tre anni, da scegliere tra 13186 candidature. Come spiega una nota di Palazzo Vecchio da ieri fino a venerdì sono in programma le prove di quattro concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato di diversi profili amministrativi e tecnici, poi lunedì toccherà alla Città metropolitana.

Unica prova scritta in formato digitale

La novità è che per fare le prove, alla Fortezza da Basso, non sarà utilizzata carta. È infatti prevista un’unica prova scritta, digitale, in modo da snellire anche le procedure di correzione. Per quanto riguarda le domande, nello specifico, al Comune per il ruolo di istruttore direttivo amministrativo sono arrivate 2.971 domande con 804 ammissioni alla prova scritta. Per il concorso da istruttore amministrativo riservato alle persone diversamente disabili sono arrivate 583 domande e tutti i candidati sono stati ammessi alla prova scritta. Ammessi anche coloro che avevano fatto domanda per istruttore direttivo tecnico (in totale 250 persone) e istruttore amministrativo (ben 8924). Per la Città metropolitana sono stati ammessi tutti i 458 candidati.

Un’occasione per “ringiovanire” gli enti pubblici

Il sindaco di Comune e Città metropolitana parla di “messaggio di speranza” e afferma che questi concorsi sono una “grande occasione per gli enti pubblici che potranno ringiovanirsi e far fronte alle carenze di personale”.