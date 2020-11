È in arrivo sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo in pdf del decreto ristori quater, dopo l’ok del Consiglio dei Ministri al 4° dl con bonus, misure e contributi a fondo perduto in favore dai settori più colpiti dalla crisi Covid, grazie anche a un aggiornamento dei codici Ateco per agenti e rappresentanti di commercio. “Bonus Natale” per i lavoratori stagionali, del turismo e i collaboratori sportivi, proroga del pagamento delle tasse per i professionisti e del modello Unico, rinvio della rottamazione ter: questi i principali provvedimenti approvati dal governo.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri aveva annunciato tempi brevi, dopo il voto in Parlamento sullo scostamento di bilancio di 8 miliardi di eruo. Il via libera delle Camere è arrivato il 26 novembre, a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto ristori ter, poi domenica 29 c’è stato l’ok del Consiglio dei Ministri.

Proroga Modello Unico, tasse dei professionisti e rottamazione ter: cosa prevede il dl ristori quater

Per quanto riguarda imprese e professionisti il testo del decreto ristori quater prevede la proroga della presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico 2020) e della dichiarazione dell’Irap dal 30 novembre al 10 dicembre. Prorogate poi le scadenze fiscali 2020 (secondo acconto di Irpef, Ires, Irap e Iva), con 3 casistiche previste dal testo definitivo del decreto ristori quater:

rinvio dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per tutti

per tutti rinvio dal 30 novembre al 30 aprile 2021 per le attività in zone rossa e i ristoranti in zona arancione

per le attività in zone rossa e i ristoranti in zona arancione rinvio dal 30 novembre al 30 aprile 2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 33% nel primo semestre 2020.

Prevista inoltre proroga della rottamazione ter, con lo spostamento della scadenza delle rate e del pagamento del saldo e stralcio, dal 10 dicembre al 1° marzo 2021.

Bonus Natale 2020 stagionali e codici Ateco (agenti di commercio)

Il decreto ristori quater introduce poi un “bonus Natale”: 1.000 euro vanno agli stagionali del turismo, delle terme e dello spettacolo, agli stagionali di altri settori e ai venditori a domicilio; 800 euro di indennità ai collaboratori sportivi. Si attende la pubblicazione del testo definitivo per conoscere i requisiti.

Il decreto ristori quater, presto in Gazzetta Ufficiale, amplia inoltre la lista dei codici Ateco per cui è previsto il contributo a fondo perduto includendo diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Un elenco già ampliato nei dl precedenti, come il ristori bis.

Decreto ristori quater: quando in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo (pdf) con i codici Ateco

Ora che il Consiglio dei Ministri ha approvato il teso definitivo del decreto ristori quater mancano solo gli ultimi passaggi prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: l’ok dalla Ragioneria dello Stato per cosiddetta “bollinatura” e la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi quando il decreto ristori quater esce in Gazzetta Ufficiale (in versione web e pdf)? Se non ci saranno ritardi il testo definitivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre per entrare in vigore il 1° dicembre 2020.