Lavoro: Unicoop Firenze assume per un nuovo supermercato

AAA cercasi personale per l’apertura di un supermercato, che garantirà nuovi posti di lavoro: Unicoop Firenze, la cooperativa di consumo che in Toscana gestisce oltre 100 punti vendita con l’insegna Coop.fi, sta selezionando addetti per un negozio che sarà presto inaugurato in Versilia, nella frazione di Montramito (Massarosa – Lucca).

L’offerta di lavoro di Unicoop Firenze per il supermercato Coop.fi di Montramito in Versilia: i requisiti

Ai candidati che saranno scelti per il nuovo supermercato Coop.fi di Montramito, il primo della cooperativa nel comune versiliese di Massarosa, viene offerto un percorso di formazione e un contratto a tempo determinato part time, al quinto livello del contratto nazionale di lavoro (CCNL) delle imprese di distribuzione cooperativa.

Sarà selezionato personale da inserire come addetto alle vendite, per il rifornimento degli scaffali e il lavoro nei reparti serviti, ad esempio per la gastronomia e la forneria. È gradita esperienza nel settore, anche di breve durata, e preferibilmente nella grande distribuzione organizzata. Vengono poi richieste capacità di problem solving, una buona propensione al lavoro di gruppo e alla relazione con in clienti, oltre alla disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nel weekend.

Lavora con noi a Montramito: come candidarsi

Le persone interessate al lavoro presso il nuovo punto vendita Coop.fi in Versilia possono inviare il proprio curriculum vitae sul sito della cooperativa, compilando un modulo online (questo il link diretto).