Due mesi di proroga per la Naspi 2020 per i lavoratori Inps che hanno diritto al trattamento di disoccupazione: sarà questa una delle misure contenute nel decreto agosto, il prossimo pacchetto di sostegno al lavoro attualmente sul tavolo del governo.

Naspi, proroga per altri due mesi nel 2020

Ad anticipare l’intenzione del governo di approvare una ulteriore proroga della Naspi 2020 per i lavoratori Inps che ne beneficiano è stato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, parlando dei contenuti del decreto agosto.

Nel pacchetto per il lavoro ci saranno, ha detto Catalfo, la “proroga di altre 18 settimane di cassa integrazione o in alternativa uno sgravio per quelle aziende che decidono di fare rientrare i propri dipendenti al lavoro”. Oltre a quello, lo “stop dei licenziamenti e incentivi per le nuove assunzioni, il rifinanziamento del fondo nuove competenze, proroga della Naspi e della Dis-coll”. Al lavoro sarà destinata, sempre nelle parole di Catalfo “la parte più consistente delle risorse” dello scostamento di bilancio da 25 miliardi approvato dal parlamento.

Naspi e Covid, verso una nuova proroga

Naspi è l’acronimo di Nuova assicurazione sociale per l’impiego. Si tratta di un’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso il loro impiego in modo involontario.

La Naspi viene versata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive che il lavoratore ha maturato negli ultimi quattro anni. Se in quel periodo ha lavorato ininterrottamente, l’indennità viene riconosciuta quindi per due anni. L’indennità, in genere, ha un importo pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni.

Inps, cosa cambia con il Covid per chi è in disoccupazione

Il Decreto rilancio aveva già introdotto la proroga di due mesi per la Naspi 2020, in particolare per le indennità scadute fra il 1 marzo e il 30 aprile. Proroga recepita dall’Inps che nella circolare 76 del 23 giugno ne definiva le modalità.

Se il decreto agosto introdurrà una nuova proroga, la Naspi verrà estesa per altri due mesi a partire dal giorno in cui è scaduta: sarà l’Inps a occuparsi di tutto e avverrà in modo automatico, senza che i beneficiari debbano presentare domanda. Sarebbe una proroga in blocco della misura di cui si ha già diritto e dunque anche l’importo dovrebbe restare pari a quello percepito prima della scadenza.