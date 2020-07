Decreto rilancio 2020, il testo definitivo che sarà approvato dal Senato (pdf)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo, approvato alla Camera e al Senato per la conversione in legge, le modifiche al decreto rilancio 2020 entreranno in vigore: intanto la versione integrale del disegno di legge arrivato a Palazzo Madama, comprensivo di tutti i cambiamenti, è consultabile in pdf.

Si tratta di un provvedimento mastodontico che in oltre 260 articoli e quasi 1.000 pagine definisce un corpus sterminato di misure introdotte per fronteggiare la crisi scatenata dal coronavirus: si va dal super bonus per le ristrutturazioni (110 per cento), al reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà, dagli incentivi auto (con grosse novità introdotte dalla conversione in legge) al bonus baby sitter che il testo del decreto rilancio estende anche ai centri estivi 2020.

L’iter in parlamento del decreto rilancio

Il decreto rilancio del governo (numero 34 del 19 maggio 2020) doveva essere convertito in legge entro il 18 luglio: il suo cammino in parlamento è iniziato alla Camera, dov’è stato approvato lo scorso 9 luglio con l’aggiunta di 35 emendamenti, poi il testo (blindato, quindi nei fatti definitivo) è arrivato in Senato, prima nella Commissione bilancio, poi in aula per la discussione e il voto. Anche a Palazzo Madama, come già successo davanti ai deputati, il governo ha posto la fiducia.

Il testo definitivo del decreto rilancio 2020: dove scaricarlo in pdf

Il disegno di legge, con tutte le sue modifiche, sarà approvato dal Senato intorno all’ora di pranzo di oggi, 16 luglio 2020, ma intanto (in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il testo definitivo in pdf del decreto rilancio è già disponibile sul sito web del Senato, dov’è riportata anche tutta la documentazione integrale sul passaggio in Parlamento.

Ritocchi ai bonus, nuove agevolazioni, chiarimenti su alcune misure: i cambiamenti introdotti sono tanti, in questo articolo le principali novità nel decreto rilancio.