L’inizio dei saldi estivi 2022 in Toscana e a Firenze: quando il via gli sconti

Conto alla rovescia per il primo weekend di luglio, quando è previsto l’inizio dei saldi estivi 2022 in Toscana e a Firenze, con sconti di fine stagione in negozi di abbigliamento, grandi catene e anche negli store di elettronica. La data di partenza dei ribassi è stata fissata dalla giunta regionale toscana, confermando il calendario consueto. Anche quest’anno quindi non ci saranno anticipi per il “taglio” dei cartellini.

Quando iniziano i saldi estivi in Toscana e a Firenze: la data di inizio e quella di fine

La delibera della giunta regione toscana, numero 668 dello scorso 13 giugno, ha fissato l’inizio dei saldi estivi per sabato 2 luglio 2022: a Firenze, come in tutte le altre città della regione, gli sconti potranno durare per 60 giorni. Fatti due conti quindi i ribassi finiranno al termine di agosto, anche se in molti negozi già dopo il primo mese inizieranno a scarseggiare i capi di abbigliamento e la merce scontata, lasciando spazio alla nuova collezione.

Le regole per gli sconti di fine stagione

Le regole della Regione Toscana inoltre vietano vendite promozionali, su prodotti non alimentari, nei 30 giorni prima dei saldi estivi in Toscana, quando questa merce sia anche oggetto di saldo. I negozianti inoltre devono esporre in modo chiaro il prezzo prima e dopo lo sconto o comunque la percentuale di sconto praticata. Non c’è l’obbligo di cambio o rimborso per i saldi di fine stagione (previsto solo per gli oggetti difettati): quindi prima di comprare il consiglio è quello di informarsi sulle politiche di reso e cambio dei singoli punti vendita.