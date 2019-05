Sono 126 i posti a disposizione, distribuiti su 16 progetti, per svolgere il servizio civile regionale con Legacoop Toscana.

Il bando, che rientra nel progetto GiovaniSì della Regione Toscana, si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti residenti o domiciliati in Toscana. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 14.00 del 7 giugno 2019. I volontari avranno diritto a un rimborso di 433,80 euro al mese.

Il servizio civile con Legacoop Toscana

I giovani che verranno selezionati per svolgere il servizio civile con Legacoop Toscana saranno impegnati presso le sedi e uffici o presso strutture gestite da 17 cooperative sociali toscane aderenti a Legacoop Toscana. I progetti riguardano una pluralità di ambiti, dall’infanzia ai minori, dagli anziani ai disabili e altri settori. Sono attivi progetti in tutte le province toscane.

È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto. Queste le 16 proposte di Legacoop Toscana per il servizio civile.

1) Un’occasione Per Volare (Nidi/Ludoteche/Disabilità) Firenze/Scandicci | CEPISS

2) Social Network (RSA/Ufficio/Assistenza PRM) Pisa-Pomarance | IDEALCOOP

3) Poli Sociali (Cooperazione Sociale/Disabilità) Empoli-Fucecchio | [email protected] – PEGASO SOCIALE

4) NuovaMente (Centri Diurni/Disabilità/Terapia Occupazionale) Rosignano-Cecina | NUOVO FUTURO

5) Onda Sociale (Casa Famiglia /Ludoteche/Ufficio) Livorno-Massa-Massa Marittima | DI VITTORIO

6) Volontari Senza Barriere (Residenze Terapeutiche/RSA/Ufficio) Viareggio-Portoferraio- Carrara-Livorno | DI VITTORIO

7) La parte degli Angeli (Ufficio/Disabilità/Salute Mentale/Casa Famiglia) Firenze-Figline- Castelfiorentino-Campi B.-Empoli | DI VITTORIO

8) Crea Per il Sociale (RSA/Comunità Alloggio/Disabilità) Viareggio-Camaiore | C.RE.A

9) Emozioni in Movimento (Nido/Centro Giovani/Ufficio) Firenze-Scandicci | CAT – SAMARCANDA – PEGASO NETWORK

10) CORI (Centro Gioco/Nido) Piombino-Follonica-Suvereto- Gavorrano | CUORE LIBURNIA SOCIALE

11) Cuori Ribelli (Ufficio/RSA/Centro Diurno/Disabilità) Campiglia-Gavorrano-Massa Marittima-Livorno-Piombino | CUORE LIBURNIA SOCIALE

12) SocialMente (Disabilità/Ufficio/Minori) Arezzo | PROGETTO 5

13) DocilMente (Nido) Arezzo-Chiusi | PROGETTO 5

14) CivilMente (Nidi/Materna) Arezzo | PROGETTO 5

15) Parteciprato (Disabilità/Nidi/Centro Diurno/Centri Minori/Centri Anti Violenza) Prato-Vaiano-Calenzano | ALICE COOP

16) ParteciPI? ParteciPO! (Ufficio/RSA/Disabilità) Zona Prato/Pistoia | GLI ALTRI – KEPOS -PANEEROSE – CUI

Sul sito di Giovani Sì è possibile consultare i requisiti di partecipazione, la documentazione e le istruzioni per la compilazione della domanda.

Per informazioni sul servizio civile con Legacoop Toscana è possibile rivolgersi al Consorzio Pegaso Network: 055.6531082, [email protected]