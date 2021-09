Libri da leggere, tre romanzi che parlano di musica

È la musica il collante dei 3 libri scelti da Gabriele Casamento per i consigli del mese di settembre, tre romanzi che viaggiano sulle note di un pentagramma. Dal sogno di Lili Grün, che dà vita a Ellie, viennese che vuole fare jazz, al giallo di Luigi Ferrari, ambientato in Galles che vede protagonista un giornalista musicale, fino al sottofondo raggee della Giamaica di Marlon James. Dopo i libri ambientati i montagna, il libraio di fiducia del Reporter ci accompagna alla scoperta di queste tre storie, molto diverse tra loro, accomunate da una bella musica di sottofondo.

La musica jazz a Vienna e la storia di Ellie nel primo dei 3 libri da leggere

Ellie vive a Vienna ed ha un sogno: fare l’attrice. Per cercare di realizzarlo, tra mille incertezze e insicurezze, parte alla volta della città più movimentata e frizzante degli anni trenta, una Berlino vivace e piena di prospettive. E qui si ritrova catapultata in un turbinìo di vitalità a cui non era abituata, sentendosi spesso fragile e vulnerabile; si ritrova a dover fare i conti con provini, incontri e false promesse fino a quando, assieme ai suoi pochi amici che come lei cercano di entrare nel mondo dello spettacolo, fa capolino l’idea di aprire un “kabarett”: prenderà forma il “Jazz”, dove l’eterogenea combriccola di amici si occuperà di tutto, dai testi, alla musica, passando per scenografie, canti e balli. Le loro vite sono incentrate sull’inizio di questa nuova avventura che ha i tratti quasi di un sogno e l’attesa genera in Ellie una quantità di emozioni contrastanti: gioia, paura, soddisfazione e tristezza. Il primo dei tre libri dedicati alla musica è un romanzo frizzante, che lascia il segno. Lili Grün -Tutto è Jazz – Keller Editore

Una pianista e un omicidio misterioso nel libro (con musica) di Luigi Ferrari

Brynmor Davies è il direttore dei programmi musicali di BBC Galles e vive a Cardiff con la moglie Jeanne, proprio in riva al mare. Brynmor non ha avuto una vita particolarmente movimentata, ma c’è un episodio che lo tiene ancora sveglio nonostante sia trascorso molto tempo: vent’anni prima aveva mandato un suo collaboratore, Iwan Pryce, ad intervistare una celebre pianista inglese in occasione del suo novantesimo compleanno; Iwan non è più tornato, rimasto vittima di un incidente fatale in auto sulla via del ritorno. E quando la polizia contatta Brynmor per restituirgli una misteriosa valigetta i fantasmi del passato si rifanno avanti con prepotenza. Quella valigetta con il logo “BBC” era proprio quella di Iwan.. come ha fatto a restare intatta tra le fiamme dell’incidente? E chi l’ha conservata per tutto questo tempo? Brynmor inizierà ad indagare negli ultimi giorni di vita di Iwan, con l’aiuto della moglie Jeanne, imbattendosi in un intricato mistero che coinvolge cinque musicisti, un triangolo amoroso, molta musica di qualità e un’eredità. Luigi Ferrari – Triade minore – Ponte alle grazie

Un saggio romanzato sulla Giamaica tra i 3 romanzi che parlano di musica

Il terzo e ultimo tra i libri della nostra selezione accomunati dal tema “musica” è “Breve storia di sette omicidi”, un vero e proprio ritratto del lato oscuro della Giamaica dagli anni ’70 agli anni ’90. Una Giamaica che ha il reggae nelle viscere e apparentemente guidata dall’onda pacifista auspicata dalla religione rastafariana, ma che in realtà trabocca di proiettili, droga, miseria, poliziotti corrotti e prostituzione. E alla vigilia di un importante concerto di Bob Marley, definito “Il Cantante”, organizzate con lo scopo di rasserenare gli animi della popolazione in vista delle imminenti elezioni, un gruppo di malviventi si introduce nella sua abitazione tentando di ucciderlo. A partire da questo evento Marlon James racconta le vicende di vari personaggi tutti legati in qualche modo tra loro. Un saggio romanzato che parte dal tentato omicidio a Bob Marley, realmente accaduto il 3 Dicembre 1976, per entrare nella quotidianità appassionante dei protagonisti. Marlon James – Breve storia di sette omicidi – Sperling & Kupfer