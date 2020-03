Libri da leggere in quarantena: i consigli del libraio

Edizione straordinaria della rubrica “I consigli del libraio“. Il nostro libraio di fiducia Gabriele Casamento consiglia quattro libri da leggere in quarantena: romanzi avventurosi, vibranti e adrenalinici ognuno a modo suo, perfetti per queste giornate di reclusione forzata in casa.

Cormac McCarthy – La strada (Einaudi)

La sopravvivenza è l’obiettivo quotidiano per i due protagonisti, padre e figlio, di questo

strepitoso romanzo: dieci anni prima il mondo è stato distrutto da una catastrofe non

meglio precisata che ha spazzato via tutto, decimando la popolazione. I due si dirigono

verso Sud per fuggire al freddo invernale, cercando di difendersi da altri sopravvissuti alla

ricerca di cibo. Il viaggio, oltre che avvincente e pieno di tensione, è l’occasione cha ha il

padre per raccontare al figlio la propria vita e quella della madre. Un libro di una potenza

fuori dall’ordinario.

Hunter S. Thompson – Cronache del rum (Bompiani)

Paul Kemp, intrappolato in un lavoro senza prospettive in una New York di fine anni

cinquanta, decide di trasferirsi a Porto Rico sperando di dare una scossa alla sua asfittica

carriera letteraria e seguire le orme dei suoi idoli Hemingway e Fitzgerald. Si ritrova a

lavorare nella calda ed appiccicosa redazione di un giornale locale in cui conosce Moberg,

giornalista fuori dagli schemi e quasi sempre sbronzo, con cui inizia ad inseguire scoop

fallimentari conditi da scorribande etiliche e blitz erotici. Kemp, catapultato in questa nuova

realtà fuori dagli schemi, scopre un mondo in cui tutto è permesso e in cui tutto può

succedere. Un romanzo autobiografico folle e divertente, dello stesso autore di “paura e

disgusto a Las Vegas”.

George R.R. Martin – Il cavaliere dei sette regni (Mondadori)

Se avete voglia di reimmergervi nel mondo de “Le cronache del Ghiaccio e del fuoco” e

della serie tv “Game of Thrones” non potete assolutamente perdervi questo libro zeppo di

avventure, collocabili circa novant’anni prima. Sono raccontate le vicende di Dunk,

cavaliere errante nobile di cuore ed abile in battaglia ma poco avvezzo ai contorti intrighi di

corte, e del suo giovane scudiero Egg, soprannome dietro cui si nasconde niente

popodimeno che Aegon Targaryen, l’erede della Casa dei Draghi destinato un giorno a

salire sul Trono di Spade. In un regno di Westeros più sereno rispetto a quello che

conosciamo, i due affrontano incredibili avventure tra tornei, macchinazioni e complotti.

Joe R. Lansdale – Hap & Leonard (Einaudi)

Una raccolta che comprende i primi tre libri (“Una stagione selvaggia”, “Mucho Mojo” e “Il

mambo degli orsi”) che vedono Hap e Leonard come protagonisti. Verso la fine degli anni

ottanta, in una piccola cittadina del Texas, i migliori amici Hap e Leonard si aiutano nel

risolvere svariati crimini e misteri. Hap, ex carcerato bianco con un debole per le donne del

Sud e Leonard, gay afroamericano veterano del Vietnam, si ritroveranno in una miriade di

avventure elettrizzanti. I due, sempre divertiti e divertenti, passeranno dall’aiutare una

bionda esplosiva a recuperare un malloppo nascosto sotto un fiume ghiacciato all’indagare

su uno scheletro di un bambino trovato sotto un pavimento. Sesso, blues e ironia si

mescolano in una favolosa rappresentazione dell’America dura e cruda. Dal libro è tratta

l’omonima serie tv.