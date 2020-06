Una giornata nera di Aldo Costa. La recensione

Un uomo e una donna in crisi decidono di fare una piccola vacanza con l’obiettivo di riavvicinarsi. Si ritrovano a guidare per ore ed ore sotto il caldo del sole in un’angosciante strada piena di curve. L’aria tra i due è tesa per un fatto successo la sera prima. Ad un certo punto, quasi come un miraggio, scorgono una brutta costruzione di cemento arroccata su un precipizio e, nonostante non capiscano cosa possa essere decidono, decidono di fermarsi per prendere un caffè. Li accoglie un viscido ed untuoso personaggio che li fa accomodare ed inizia a portare al tavolo ordinazioni non richieste, non prima di aver chiesto le chiavi della macchina con la scusa di spostarla. L’irritazione dei due cresce a dismisura e scatenerà una serie di eventi che trasformeranno una normale vacanza in un vero e proprio incubo. Atmosfere angoscianti e nomi dei protagonisti mai rivelati rendono il libro un piccolo capolavoro, un thriller psicologico ad altissima tensione.

Una giornata nera

di Aldo Costa

Marsilio

14 euro