È in arrivo un weekend di eventi e iniziative dedicate alle famiglie a Firenze: tra le tante proposte su cosa fare con i bambini il 19 e 20 ottobre, ecco otto idee per passare qualche ora di divertimento.

Al museo con i bambini, per un viaggio nel tempo

Nel weekend del 19 e 20 ottobre sono in programma due viaggi a ritroso nel tempo, a Palazzo Davanzati e al Museo Egizio di Firenze. Appuntamenti che coinvolgono le famiglie questo fine settimana nei musei di Firenze in compagnia di Francesca Luchini e i suoi gioco-tour. Sabato 19 l’appuntamento è alle ore 14:30 a Palazzo Davanzati per l’attività La macchina del tempo a Palazzo Davanzati alla ricerca di indizi e segreti relativi al tema: usi, costumi e stranezze medievali. Domenica 20 ottobre, la mattina, alle ore 11:00, La macchina del tempo al Museo Egizio. Come degli Indiana Jones contemporanei i bambini guidati da Francesca dovranno muoversi tra sarcofagi, scarabei, mummie per poter ritrovare il codice segreto. Ancora domenica 20, alle ore 15, Firenzopoli: quiz sulle vie di Firenze, passeggiata per le vie del centro fiorentino alla scoperta del perché dei nomi tanto particolari di alcune vie.

La caccia al tesoro per le vie del Quartiere 4

Una caccia al tesoro tra arte, storia e teatro per le vie del Quartiere 4 che si conclude con uno spettacolo teatrale alla Biblioteca Thouar. La caccia al tesoro è organizzata dall’Associazione Legamidarte che dà appuntamento ai partecipanti sabato 19 ottobre alle 9.30 presso la Tettoia dell’Ex Gazometro di Via dell’Andonella, 3. La caccia al tesoro si sviluppa lungo un percorso cittadino che prevede la scoperta di monumenti e luoghi storico-artistici importanti del Quartiere 4. Indizi, domande e fotografie di particolari artistici, saranno gli elementi attraverso i quali i partecipanti riscopriranno i luoghi d’arte del Quartiere.

La fine della caccia al tesoro è prevista alle ore 11,30 nei locali della Biblioteca Thouar di Piazza Tasso 3 dove adulti e bambini potranno assistere ad una rappresentazione teatrale, L’Intestino felice, scritta da Marco Papeschi, con musiche di Marco Bucci e rappresentata da un gruppo di bambini che partecipano a La Bottega di Cyrano laboratorio di Teatro Musicale dai bambini per i bambini.Biglietto 7 euro acquistabile all’inizio della caccia al tesoro.Per bambini (dagli 8 anni) e adulti, famiglie. Prenotazione obbligatoria al 333.7480487 (lunedì e sabato dalle 9 alle 12, mercoledì e venerdì 15-18) o [email protected].

Palazzo Strozzi va alla biblioteca CaNova

Il 19 Ottobre alle ore 10.30: Palazzo Strozzi nelle Biblioteche Fiorentine. Attività d’arte tra i libri dedicata alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni e sviluppata per attivare la creatività, giocare con l’arte e sfruttare tutto ciò che è disponibile in una biblioteca come fonte d’ispirazione per la creazione di un’opera d’arte. Durante il laboratorio si parlerà di libri, opere d’arte e Natalia Goncharova, la grande artista russa di inizio Novecento a cui è dedicata la mostra di Palazzo Strozzi (28 settembre 2019-12 gennaio 2020). La partecipazione è gratuita previa prenotazione al n. 055 710834 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

I mostri ci osservano alla libreria Cuccumeo

I mostri ci osservano: che cosa hanno da dirci? Per scoprirlo è in programma un incontro fuori dalla norma alle ore 16:30 in libreria, sabato 19 ottobre. Dodici inedite storie narrate dai creature incredibili: il ciclope, Cerbero, Kraken, King-Kong, lo Yeti. A partire dal libro “Nella mente dei mostri” di Guillaume Duprat, L’Ippocampo edizioni. Attività per bambini 7-10 anni. Ingresso: 7 euro a bambino. Per informazioni e iscrizioni: tel. 055.483003 – [email protected]

Il club dei robot

Da sabato 19 ottobre riparte la programmazione dei week-end “family” de Il_Laboratorio! Sette appuntamenti da metà ottobre a Natale per scoprire il mondo delle scienze, dai dinosauri ai vulcani, dallo scheletro umano ai robot. La formula è sempre la stessa, grandi e piccoli che lavorano ed imparano insieme. Il primo appuntamento di sabato 19 ottobre (15:00-17:00) è Robotics Club Family Senior, un percorso di introduzione alla Robotica Educativa utilizzando i kit Lego® Mindstorms Education EV3 per imparare a capire cosa sono i robot, come funzionano, per cosa già si utilizzano e come poterli meglio sviluppare. Il costo è sempre di 8,50 euro a persona e per prenotare è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo [email protected] indicando nomi ed età dei partecipanti.

Tutti pazzi per Yayoi

Le luci dell’universo, i fari delle automobili, i sassi nel letto di un fiume, i papaveri rossi, la pelle della ranocchia. È il mondo a pois, contagioso e universale, della straordinaria artista giapponese Yayoi Kusama. Lettura animata del libro “Da qui all’infinito” edizioni Fatatrac-Moma. Laboratorio creativo con straordinari autoritratti a pois a cura di Laboratorio900 e dedicato ai bambini dai 5 ai 7 anni. Il laboratorio viene effettuato nella giornata di sabato dalle ore 16:30 alle ore 18:00 e domenica mattina, dalle ore 11:00 alle ore 12:30, nella sede di Laboratorio900, in via Giano della Bella 20 a Firenze prenotazione obbligatoria a: [email protected].

Maschere al Museo Marino Marini

In occasione della mostra Nephilìm. Una moltitudine di maschere sonore di Yuval Avital, il Museo Marino Marini Firenze domenica 20 ottobre organizza un laboratorio per famiglie e bambini per scoprire e sperimentare il mondo multisensoriale dell’artista e delle sue maschere. Il laboratorio è diviso per fasce d’età 3-6 anni e 7-12 anni, in orario 16:00-17:30. I piccoli visitatori saranno prima condotti nella cripta del Museo Marino Marini e poi si cimenteranno nella creazione di una maschera. Durante l’attività saranno utilizzati gli stessi materiali degli artigiani e ogni bambino potrà portare a casa la sua maschera. Attività è gratuita compresa nel biglietto della mostra. Posti limitati, si consiglia la prenotazione chiamando il numero 055.219432.

A Fiesole, Crea con Amir

Dalle ore 15 alle 17 di sabato 19 ottobre le sale sotterranee della Fondazione e Museo Primo Conti di Fiesole ospitano un laboratorio di pittura per bambini, ragazzi, e adulti. Il progetto si chiama AMIR e impegna 32 migranti provenienti da diversi paesi del mondo a raccontare i musei di Fiesole e Firenze in italiano e nelle loro lingue madri. Sabato 19 ottobre ore 15:00 al Museo Museo Primo Conti (via Giovanni Dupré 18, Fiesole). L’ingresso è gratuito, non è richiesta la prenotazione. La durata del laboratorio è di un’ora e mezzo. Per informazioni sul progetto, iscrizioni e per il programma completo degli incontri anche nei musei fiorentini, si rimanda al sito www.amirproject.com.

