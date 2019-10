Concerti, teatro, arte, shopping, sport e cibo. Se vi state interrogando su cosa fare a Firenze durante il weekend di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019, abbiamo gli eventi che fanno per voi. Dal punto di vista politico questi 3 giorni saranno dominati dalla Leopolda di Matteo Renzi 2019, alla sua decima edizione, ma sul fronte dell’intrattenimento ci saranno opportunità per tutti i gusti. Ecco la nostra guida a misura di fine settimana, con i principali appuntamenti in programma.

Leopolda 2019: a Firenze la convention di Renzi

Questo weekend i riflettori sono puntati sulla Stazione Leopolda di Firenze per l’edizione 2019 della convention politica di Matteo Renzi, in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, durante cui sarà lanciato il nuovo partito “Italia viva”. Sono 20mila le iscrizioni arrivate online per partecipare alla tre giorni della Leopolda.

Florence Biennale 2019, eventi non solo nel weekend del 20 ottobre

Non c’è solo quella dell’antiquariato, Firenze è terra delle biennali e questo weekend si apre la rassegna dedicata all’arte contemporanea e al design con tanti eventi: Florence Biennale. Taglio del nastro nel pomeriggio di venerdì 18, ma l’evento continua ben oltre il fine settimana del 20 ottobre per un totale di 10 giorni di programmazione.

Nel padiglione Spadolini della Fortezza da Basso oltre 700 artisti e designer da tutto il mondo e un calendario di iniziative, come l’anteprima nazionale di “Denying Beauty” film del regista Rossano B. Maniscalchi (sabato sera). Non manca poi l’aperitivo ad arte per chiudere in bellezza la giornata. Tutti i dettagli nell’articolo sulla Florence Biennale 2019 dedicata all’arte contemporanea e il design.

Ultimo fine settimana per le mostre al Forte Belvedere e a Palazzo Medici Riccardi

Sempre sul fronte dell’arte questo è l’ultimo weekend prima della chiusura del Forte Belvedere di Firenze, prevista domenica 20 ottobre. E’ l’occasione finale quindi per vedere le due mostre “My land” di Davide Rivalta e “A perfect day” di Massimo Listri, aperte venerdì, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00. In programma visite guidate nel pomeriggio di sabato (ore 16.30 e 18.00) e domenica mattina (11.00 e 12.30) su prenotazione (tel. 055.2768224 – 055.2768558, mail [email protected]).

A Palazzo Medici Riccardi domenica 20 si chiude anche la mostra “Obey. Make art not war” dedicata all’attività dello street artist Shepard Fairey e compresa nel biglietto di ingresso (orario venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00).

Jobbando run con Lorenzo (domenica 20 ottobre)

Tra gli eventi a Firenze durante il weekend, domenica 20 ottobre 2019 si svolge la seconda edizione della “Jobbando Run con Lorenzo – Corri nei nostri parchi”, la corsa aperta a tutti per promuovere la sicurezza stradale.

Il percorso dell’evento podistico, promosso dallo staff di Jobbando insieme all’associazione Lorenzo Guarnieri, interessa i quartieri 2 e 3 di Firenze: ritrovo alle ore 8.30 in piazza Ravenna, con partenza alle 9.30 per un itinerario di 4 chilometri tra il ponte da Verrazzano e il ponte di Varlungo che potrà essere ripetuto fino a due volte. Quota di iscrizione 10 euro e il ricavato andrà in beneficenza. Informazioni: [email protected] oppure [email protected]

Eventi del weekend nei teatri di Firenze (18 – 20 ottobre)

Entra nel vivo la stagione sui palchi fiorentini. Questo fine settimana al Teatro Puccini torna per la 17esiama replica lo spettacolo cult “Caveman – L’uomo delle caverne” con l’irresistibile monologo di Maurizio Colombi sulla infinita “battaglia” tra uomini e donne (sabato 19 ottobre).

Il Teatro di Rifredi per tutto il fine settimana e fino al 27 ottobre propone la prima nazionale di “Tebas Land” di Segio Blanco, con l’adattamento firmato da Angelo Savelli. Sul palco Ciro Masella e Samuele Picchi. Parte infine la stagione 2019-2020 del Teatro di Cestello con il one woman show di Francesca Nunzi “Le Deecadute – la caduta delle idee” (sabato 19 alle 20.45 e domenica 20 ottobre alle 16.45).

Concerti del weekend a Firenze

Sul fronte dei concerti, nel weekend doppia data per Fiorella Mannoia al Teatro Verdi, venerdì 18 e sabato 19 ottobre, per il suo “Personale tour”. Si apre sabato poi la rassegna Jazz Supreme organizzata in Sala Vanni da Musicus Concentus, con Michele Rabbia, Gianluca Petrella ed Eivind Aarset che presentano il progetto “Lost River” (ore 21.15). Per la lirica al Teatro del Maggio musicale fiorentino la Carmen (venerdì 18 e sabato 19 alle 20.00) e la replica di Fernand Cortez (domenica 20 ottobre ore 15.30).

I mercatini del fine settimana

Molti gli appuntamenti per lo shopping. Si va dai banchi dell’antiquariato in piazza Indipendenza (sabato e domenica) alla mostra mercato “Collezionare a Firenze. Artigianarte” al Tuscany hall (sempre sabato e domenica). E poi hadmade nel Palazzo San Niccolò (domenica) e vintage, fumetti, dischi e giocattoli nella piazza del centro commerciale San Donato a Novoli per la quinta edizione di “Ritorno al passato” (da venerdì a domenica).

Eventi a Firenze nel weekend: caccia al tesoro nel Quartiere 4

Un’iniziativa per grandi e piccoli. Sabato 19 ottobre dall’ex gazometro nel giardino di via dell’Anconella, subito fuori Porta San Frediano, prende il via la caccia al tesoro “A spasso per il Q4”, che interessa le zone di piazza Pier Vettori, del parco di Villa Strozzi e di Bellosguardo per arrivare alla biblioteca Thouar di piazza Tasso. Partenza alle 9.30 arrivo previsto alle 11.30. Quota di partecipazione 7 euro, prenotazione obbligatoria (cel. 333.7480487, mercoledì e venerdì 15-18, sabato dalle 9 alle 12, mail [email protected]).

Weekend al cinema a Firenze

Oltre ai film in programmazione nei cinema di Firenze, questo weekend fa tappa al Teatro Puccini l’European Outdoor Film Tour, manifestazione itinerante dedicata al tema dell’avventura all’aria aperta e agli sport estremi (venerdì 18 ottobre).

Il Cinema La Compagnia di Firenze ospita invece il Florence Queer Festival 2019 con la sua sezione dedicata ai film a tematica lgbti (lesbica, gay, bisex, transgender e intersex): fino a domenica 20 ottobre 16 lungometraggi, corti ed eventi. Programma sul sito ufficiale del festival.

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze

Le castagne continuano a essere le protagoniste nei dintorni di Firenze, in particolare in Mugello, con tante feste di paese. Sabato 19 e domenica 20 festa del Marrone a Vicchio con musica e cibo. Domenica 20 festa del marrone anche a San Piero a Sieve con mercatino e animazione per bambini, sagra del marrone e dei frutti del sottobosco a Palazuolo su Senio, sagra del marron buon a Marradi (a cui arrivare anche a bordo di un treno a vapore) e infine “Smarronando e svinando” all’area sportiva di Pietramala (Firenzuola) manifestazione gastronomica con polenta, crescentine, castagne e musica.

Di tutt’altro genere l’appuntamento di sabato 19 ottobre alle porte di Firenze. A Scandicci si svolge l’open day della scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana che compie 90 anni: dalle 10.00 alle 18.00 la sede di via dei Ciliegi 26 (a 5 minuti a piedi dalla fermata De Andrè della tramvia) apre le porte al pubblico con dimostrazioni, giochi e intrattenimento.