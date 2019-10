Riapre la ludoteca musicale del Centro studi musica & arte

Dopo una lunga pausa durata anni, riprende l’attività della ludoteca musicale del Centro studi musica & arte. Dal mese di settembre, ogni sabato mattina, ha riaperto lo spazio dedicato ai piccoli e piccolissimi accompagnati dai loro genitori.

Imparare a suonare giocando

Il Centro studi musica & arte è un’associazione culturale senza scopo di lucro, con sede a Firenze, in via Pietrapiana 32, che si occupa di formazione musicale. Dal 2006 è agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana. Presso il centro si studia musica classica, musica barocca, musica moderna, musica corale e sono attivi corsi di alto perfezionamento musicale.

Le attività della ludoteca musicale erano state sospese ormai da molti anni ed è una bellissima notizia sapere che, proprio nel centro storico, le famiglie possono passare del tempo giocando, suonando e rilassandosi insieme ai propri figli in un percorso guidato da operatori e musicisti esperti nelle proposte musicali per la prima infanzia.

La ludoteca musicale del Centro studi musica & arte

Le attività sono realizzate in un ambiente confortevole e allegro dove sono presenti strumenti musicali provenienti da tutto il mondo che i bambini potranno scoprire avvicinandosi ai loro suoni e sperimentandone la musicalità

La ludoteca musicale è uno spazio aperto per frequentare il quale non è richiesto l’impegno di un’iscrizione ad un corso. I genitori possono partecipare agli incontri del sabato con assoluta libertà: la partecipazione ad un incontro ha un costo di 12 euro (bambino e genitore). Per chi ha 2 o più bambini, 9 euro a incontro, per ciascun bambino. È possibile fare una tessera per partecipare a quattro incontri a 40 euro ricevendo in regalo un software educativo per bambini in 6 lingue. Chi ha più di un bambino avrà una tessera per cinque incontri.

La ludoteca è aperta il sabato mattina per le famiglie, da settembre alla fine di maggio, proponendo due fasce orarie per età diverse.

Tutto è Musica (dai 0 ai 2 anni), dalle 9.45 alle 10:50. Gioca la Musica, dai 3 ai 5 anni, dalle 11.00 alle 12.15. Per maggiori informazioni: telefono 055.3860572, cellulare 335.7294972.

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia