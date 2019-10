Da bambini, la domenica era il giorno della pasta fatta a mano e dei pranzi in famiglia, con quel profumo di ragù che inebriava ogni angolo della casa. Come le madeleine per Proust, quella stessa sensazione la si può rivivere in via de’ Benci, in un piccolo locale ai piedi di piazza Santa Croce: al “Raviolo è Raviolo”.

Inutile dire quale sia il piatto forte. Quel che invece non ci si aspetta è un ambiente informale con una cucina a vista, dove la pasta ripiena fresca e prodotta con ingredienti genuini viene fatta saltare con maestria dai suoi due cuochi.

Classico o personalizzato, il raviolo per tutti a Firenze

Tradizione che allo stesso tempo si mescola con la novità vincente del format: perché in questo locale si sceglie il ripieno del raviolo e il sugo preferito e poi si può decidere se godersi il piatto comodamente seduti al tavolo o se portarselo via per apprezzarlo magari in un angolo nascosto della città, o davanti al pc in ufficio per una pausa frugale.

Nel menù si trovano grandi classici come ravioli di ricotta e spinaci conditi con pomodoro e basilico oppure tortelli mugellani con ragù di carne o funghi trifolati, fino ad arrivare al tordello viareggino di carne e bietole condito con burro e salvia o il plin fonduta e tartufo con burro e parmigiano, senza dimenticare le proposte fuori menù settimanali.

Sul posto o da asporto, a tutte le ore

La porta qui è sempre aperta. Dalle 11 della mattina alle 3 di notte, ogni occasione è buona per assaporare un buon piatto di ravioli, anche prima di darsi la buonanotte: il kebab o il cornetto post discoteca fanno ormai parte del passato!

Food Reporter, alla scoperta dei migliori ristoranti di Firenze