Dove vedere Torino Genoa in v: Sky o Dazn?

Grande attesa per Torino Genoa il 16 luglio alle ore 19.30 che si giocherà a porte chiuse per la trentatreesima giornata del campionato: ma dove vederla in tv, su Sky o Dazn?

Torino Genoa in tv: Sky o Dazn?

Torino Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dai canali satellitari Sky, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Diretta a partire dalle ore 19.30 del 16 luglio 2020 sui canali Sky Sport Serie A. Gara in diretta anche su Sky Sport.

Torino Genoa in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su Sky Go, l’app di streaming per seguire in diretta i programmi del proprio pacchetto Sky anche su pc, tablet e smartphone.Torino Genoa sarà trasmessa inoltre anche su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Torino Genoa in chiaro?

Nonostante si fosse parlato della possibilità di trasmettere in chiaro il ritorno della Serie A, non ci sono opzioni per vedere Torino Genoa in chiaro.