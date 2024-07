La Firenze Marathon 2024 punta ai 10.000 partecipanti

- Pubblicità -

Iniziano i preparativi per la Firenze Marathon 2024, fresca di nuova sponsorizzazione con Estra, corsa che quest’anno giunge alla 40esima edizione. Per l’occasione è prevista una grande partecipazione, sia dai fiorentini che dalla moltitudine di cittadini stranieri che arrivano nella città del Rinascimento per partecipare all’appuntamento. Il pronostico degli organizzatori infatti parla di oltre 10.000 iscritti, un numero che evidenzia il richiamo sempre maggiore dell’iniziativa.

Percorso e iscrizioni della Firenze Marathon 2024

Domenica 24 novembre 2024 si terrà la quarantesima edizione della Firenze Marathon, la maratona di 42km che passa per i luoghi più storici e famosi della città, tra Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce e la Fortezza da Basso, per terminare in Piazza Duomo, e che ogni anno raduna migliaia di partecipanti. La settimana della maratona sarà ricca di appuntamenti alla Stazione Leopolda: qui sarà allestito il Marathon Expo con eventi adatti ai maratoneti e non, come meeting sulle tematiche di allenamento, alimentazioni e tecniche specifiche di professionisti del mestiere.

All’interno di questo “villaggio” sarà possibile inoltre ritirare il pacco gara assieme ad altro materiale promozionale, a seguito del ritiro del numero di pettorale. Non è previsto l’invio a domicilio del pacco gara post maratona. Le iscrizioni alla maratona di Firenze sono possibili solamente on line, tramite il sito ufficiale entro il 15 novembre, con la possibilità di iscrizione agevolata per gruppi. In alternativa contattare la segreteria all’indirizzo email [email protected]

La Family Run

La gara sarà preceduta sabato 23 novembre dalla San Benedetto Ginky Family Run, la corsa di circa 3km per bambini, ragazzi e famiglie al Parco delle Cascine, con un km di gara in più rispetto lo scorso anno. Sempre sabato mattina si terrà la Staffetta 3×7, anche questa a carattere non competitivo, nella quale gli atleti di ciascuna squadra correranno in nome di un’associazione no profit per raccogliere fondi.