Presentata oggi all’US Affrico l’edizione 2025 del Torneo “Davide Astori”

Si è svolta oggi, lunedì 14 aprile 2025, presso la sede dell’US Affrico in Viale Manfredo Fanti a Firenze, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Torneo “Davide Astori”, il prestigioso memorial giovanile dedicato al capitano della Fiorentina, scomparso prematuramente ma ancora oggi fortemente presente nel cuore di tutti gli sportivi.

A condurre la conferenza è stato il giornalista Luigi Laserpe, che ha introdotto gli interventi e dato voce ai protagonisti della giornata, in un clima di grande partecipazione emotiva ma anche di entusiasmo per il torneo ormai alle porte.

Ad aprire ufficialmente la conferenza è stata Valeria Pisacchi, Presidente dell’US Affrico, con un saluto sentito e ricco di significato: “Vorrei che anche il tema di questa edizione fosse la condivisione, perché lo sport è soprattutto questo: un’occasione per stare insieme, per crescere, per imparare. Lo sport è importante per i ragazzi, non solo per i risultati, ma per i valori che trasmette. L’anno scorso abbiamo scelto la gentilezza, quest’anno vogliamo continuare su questa strada, dando spazio a un altro valore fondamentale: la condivisione.”

Gli intervenuti

Numerosi i rappresentanti delle istituzioni intervenuti per portare un saluto e un ricordo personale di Davide Astori.

Letizia Perini, Assessora allo Sport, Politiche Giovanili e Tradizioni Popolari del Comune di Firenze, ha sottolineato quanto la figura di Astori sia diventata simbolica per l’intera città: “Davide è diventato, suo malgrado, un simbolo. Ma è un simbolo che unisce, una figura positiva che ancora oggi rappresenta al meglio i valori dello sport. È fondamentale che il suo ricordo venga custodito e celebrato anche attraverso eventi come questo.”

È poi intervenuto Simone Cardullo, fresco di rielezione alla guida del CONI Toscana: “Dobbiamo imparare a fare squadra, sempre. Non solo in campo, ma anche tra dirigenti, società, istituzioni. Questo torneo è un’occasione importante per Firenze e per tutta la Toscana. Ringrazio chi ogni giorno lavora per promuovere rispetto e valori nello sport.”

Un intervento toccante è arrivato da Michele Pierguidi, Presidente del Quartiere 2 di Firenze: “Ci sono giornate che restano scolpite nella memoria, e per me il giorno del funerale di Davide è una di quelle. Tutta la città era presente. Ricordo l’applauso ai giocatori della Juventus… eravamo tutti uniti, al di là delle maglie e delle rivalità. Bastano pochi minuti con la famiglia di Davide per capire la sua grandezza, la sua educazione, la sua umanità.”

A illustrare l’aspetto organizzativo del torneo è stato Luca Giotti, Direttore Generale dell’US Affrico: “Davide era una persona davvero straordinaria. C’è una frase, tratta dai Sepolcri di Foscolo, che mi viene spesso in mente pensando a lui: ‘Solchi non lasciai in eredità, ma in affetto porta gioia nell’urna’. Ecco, questa frase racchiude ciò che Davide ha lasciato: un’eredità affettiva, di valori, di umanità. Ed è proprio con questo spirito che abbiamo voluto costruire il memorial.”

Dal punto di vista tecnico, ha parlato Renato Buso, Direttore Tecnico dell’US Affrico: “Con la famiglia di Davide ci sentiamo spesso, ci chiedono sempre come sta andando l’organizzazione del torneo. Hanno conosciuto la nostra realtà, ci hanno voluto bene, e questo ci riempie d’orgoglio. La parola chiave, per noi, è rispetto: Davide lo ha incarnato perfettamente, in campo e fuori. Ed è quello che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi.”

Infine, ha preso la parola Maurizio Francini, Direttore del Centro Tecnico Federale di Coverciano, legato a Davide da un profondo rapporto personale: “Ho avuto la fortuna di conoscere Davide sia come calciatore che come uomo. Quando ho dovuto occuparmi delle sue esequie a Coverciano, ho cercato parole che potessero dare conforto alla famiglia… ma a volte le parole non bastano. Quel ricordo è una cicatrice, una ferita che resta. Il torneo è una risposta concreta, un gesto vero per ricordarlo e per tenere viva la sua presenza.”

I gironi del Torneo Astori 2025 Categoria Pulcini 2014

Al termine della conferenza si è svolto il sorteggio ufficiale delle squadre partecipanti alla fase a gironi del torneo maschile, che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 sui campi dell’US Affrico.

Girone 1

● Affrico Bianco

● San Marco Avenza

● Santa Maria

● Prato

Girone 2

● Fiorentina

● Porta Romana

● Virtus Rifredi

● San Michele Cattolica Virtus

Girone 3

● Pontedera

● Olmoponte

● Follonica Gavorrano

● Aquila Montevarchi

Girone 4

● Affrico Viola

● Fucecchio

● Pistoiese

● Tau

Accanto al torneo maschile, si aggiunge con entusiasmo anche la sezione femminile, che quest’anno vedrà protagoniste quattro squadre in un girone unico:

● US Affrico

● Siena

● Tau

● Livorno

Non essendo necessario un sorteggio, le quattro formazioni si affronteranno in un girone all’italiana, contribuendo con passione ed energia al valore inclusivo del torneo.

Il Torneo “Davide Astori” rappresenta molto più di una competizione sportiva. È un’occasione per far vivere ogni anno i valori che Davide ha incarnato in tutta la sua carriera: rispetto, passione, condivisione e umanità.

#TORNEOASTORI2025