Gruppo Sbandieratori Old Flags & Friends, uno ionizzatore per la Misericordia

In piena emergenza Covid-19 è apparso su Facebook un appello della Misericordia di Campo di Marte – San Pietro Martire, che così diceva:

“Dateci una mano, ora. Vi daremo un aiuto di cuore, come sempre”.

La chiamata era finalizzata ad ottenere la fornitura di alcuni dispositivi di protezione individuale (mascherine, tute, guanti, ecc. ecc.).

Dopo una rapida consultazione all’interno del Gruppo Sbandieratori Old Flags & Friends, fu deciso di provvedere a quanto richiesto. Una volta contattato il presidente della Misericordia Alberto Locchi, però una doccia fredda… qualcuno era stato più veloce! Infatti il presidente Locchi, pur ringraziando per l’interessamento, declinò la fornitura in quanto già al completo. Percepito il rammarico, disse però che avrebbero avuto la necessità di acquistare uno ionizzatore, strumento indispensabile per la sanificazione delle ambulanze e dei locali.

Questa volta il Gruppo Sbandieratori Old Flags & Friends, non ha voluto farsi battere sul tempo, raccogliendo velocemente la cifra necessaria all’acquisto dell’attrezzatura, per poi bonificare l’intero importo sul conto corrente della Misericordia, tutto ovviamente in accordo con il presidente Locchi.

Mercoledì 17 giugno, in fase 3, una delegazione del Gruppo Sbandieratori Old Flags & Friends, accolta dal Segretario della Misericordia Sandro Francini e altri componenti del sodalizio, hanno potuto brindare e fare le foto ricordo.