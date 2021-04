Supercazzola Store: a Firenze lo shop di “Amici Miei” vicino al bar Necchi

Il Supercazzola Store, a Firenze, non poteva che aprire dove è nato il celebre non sense del Conte Mascetti: lo shop ispirato al film “Amici miei” ha spalancato i battenti a pochi metri dall’ex Bar Necchi, il locale di via dei Renai dove Mario Monicelli collocò il quartier generale dei protagonisti delle zingarate. Dentro il negozio pure la mascherina anti-Covid è ispirata alla supercazzola, la maglietta attualizza il motto della pellicola cult all’era Covid (perché Andrà tutto Antani), ma c’è spazio anche per i gadget ispirati ad altri colleghi della risata italiana, come la borraccia in alluminio griffata Coppa Cobram (la corsa ciclistica di Fantozzi) o le tazze con le frasi del Ciclone.

Non manca il cibo, sempre ispirato alla trilogia di Amici Miei, ad esempio i vini de La Tognazza, azienda fondata da Ugo Tognazzi e portata avanti adesso dal figlio Gian Marco, che vanta etichette come “Antani” e “Come se fosse Tapioco”. Chiudono l’assortimento di dvd, poster, abbigliamento e oggettistica le T-shirt ispirate ai modi di dire toscani.

Supercazzola Store: da internet al cuore di Firenze

Dietro il Supercazzola Store c’è uno shop online dedicato alla commedia italiana anni ’70, ’80 e ’90 e un progetto nato a Firenze per promuovere iniziative legate allo spirito scanzonato dei protagonisti di Amici Miei. Sulla saracinesca del negozio sono raffigurati i volti degli attori che hanno fatto grande questa pellicola: Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Adolfo Celi, Gastone Moschin, Duilio Del Prete (sostituito poi da Renzo Montagnani).

Nel negozio di via dei Renai saranno organizzate, quando sarà possibile per le norme anti-contagio, presentazioni di libri, eventi e incontri con attori. Si sta lavorando anche ad alcuni itinerari speciali.

Tour a Firenze sui luoghi di Amici Miei

Tra gli appuntamenti che saranno promossi dal Supercazzola Store insoliti tour teatralizzati per riscoprire Firenze attraverso 20 tappe nei luoghi di Amici Miei, dal Bar Necchi in poi. Altre iniziative seguiranno nel periodo estivo perché il negozi diventi “non solo un punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere, ma per tutto il quartiere e la città”, spiegano i promotori.

Il Supercazzola Store di Firenze si trova in via dei Renai 29/r, nel quartiere di San Niccolò, e dopo l’inaugurazione del 25 aprile 2021 è aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00.