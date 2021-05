“Firenze è una città dove lo sport non è solo agonismo ma anche solidarietà”. Lo ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, intervenendo questa mattina alla presentazione del progetto di Wolfango Poggi. Dal 14 maggio Poggi coprirà un percorso di circa 1.200 chilometri in bicicletta, da Firenze a Belgrado, per aiutare i bambini della Fondazione Novak Djokovic che sta realizzando in Serbia alcuni asili in zone disagiate e senza risorse economiche.

Al progetto di Wolfango Poggi è legato un crowdfunding. Partita da meno di un mese, la raccolta fondi è arrivata a quasi 8mila euro.

Firenze-Belgrado: lo sport supera i confini e unisce due Paesi

“In questo momento così difficile – ha aggiunto Guccione – fare partire una persona per unire due Paesi è un bel messaggio per tutti. Grazie allo sport, e in questo caso al ciclismo, si possono superare i confini aiutando anche gli altri. Il 20 maggio vedremo passare da Firenze il Giro d’Italia ma siamo ugualmente orgogliosi di aver contribuito a questa iniziativa”.