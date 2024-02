Bonus Fantasanremo: perché i cantanti fanno un segno con le mani

- Pubblicità -

Perché i cantanti alle prese con le cover della quarta serata di Sanremo 2024 fanno “strano” gesto con le mani, simile al segno simbolo della colomba: mettono un palmo davanti all’altro e poi compiono un movimento delle dita? Dopo gli sketch con la matita, andati in scena sul palco dell’Ariston durante la terza puntata del festival, ecco venerdì 9 febbraio che si aggiunge un nuovo tassello nella sfida – tutta virtuale – tra gli artisti del festival. Questo particolare segno con le mani è infatti legato al bonus giornaliero per la quarta serata previsto da Fantasanremo, la competizione online che assegna punti in base al comportamento dei cantanti in gara.

Cos’è Fantasanremo e come funziona

Ringraziamenti infiniti, fiumi di fiori donati ai direttori di orchestra, valanghe di matite, abbracci e baci appassionati a scena aperta e tante altre stramberie a cui i cantanti ci hanno abituato anche durante l’edizione 2024 di Sanremo. Tutto è collegato con la sfida virtuale del Fantasanremo nata nel 2020 che tanto successo ha tra i giovani (e anche tra i meno giovani).

- Pubblicità -

Un po’ come succede nel Fantacalcio ogni utente sul sito ufficiale può formare la propria squadra di cantanti e partecipare a questa gara online. I punti (e i malus) del Fantasanremo non vengono assegnati solo per l’andamento della classifica, ma anche in base a una miriade di regole su comportamenti e performance degli artisti: tra queste c’è perfino un bonus valido solo per una serata (la quarta nel nostro caso) e che per venerdì 9 febbraio assegna 20 punti extra a chi fa un segno con le mani.

Cosa significa il gesto con le mani a Sanremo: il segno della pace? Il simbolo della colomba?

Ma quale significato ha questo movimento delle mani previsto dal regolamento del Fantasanremo? Il bonus giornaliero per la quarta serata di Sanremo è sostenuto da Uniamo, la Federazione Italiana Malattie Rare. Sovrapporre le mani facendo ondeggiare le dita (un segno che qualcuno potrebbe scambiare con il tentativo di mimare una colomba) è il gesto-simbolo della comunità rara globale, ossia le tante persone affette da patologie non comuni. Il fine è sensibilizzare l’opinione pubblica su questo aspetto e sulla necessità di sostenere le associazioni che aiutano i soggetti affetti da malattie rare e le loro famiglie.

- Pubblicità -

E la matita che tanti artisti hanno fatto comparire sul palco di Sanremo durante la terza serata? Era sempre un bonus giornaliero, stavolta in collaborazione con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea, per invitare ad andare a votare per le prossime elezioni Ue, l’8 e il 9 giugno 2024.